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Yaş şartsız, KPSS’ siz, ilkokul mezunu çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanı! 32.306 TL maaşlar İŞKUR bekçi alımı!

İŞKUR'un işe alım ilanlarına olan talep hızla artış gösteriyor, özellikle bekçi pozisyonlarına olan ilgi büyük bir yükseliş gösteriyor. İŞKUR'un resmi web sitesi, iş arayanlar arasında sıkça ziyaret edilen bir kaynak haline gelmiş durumda. Kasım ayı itibariyle İŞKUR tarafından bekçi alımları başladı ve çeşitli şehirlerdeki Çarşı ve Mahalle bekçisi alımları da düzenli olarak güncelleniyor. Peki, İŞKUR bekçi alımı ne zaman başladı ve hangi şartlara tabi? İşte merak edilenlerin cevapları...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 09:58 Güncelleme 31 Ekim 2023, 10:11
Yaş şartsız, KPSS’ siz, ilkokul mezunu çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanı! 32.306 TL maaşlar İŞKUR bekçi alımı!

İŞKUR kasım ayı içerisinde bekçi alımlarına başladı. Çarşı ve Mahalle bekçisi pozisyonları için farklı şehirlerdeki alımlar güncellenmeye devam ediyor. İşte bekçi alımı başvuru şartları ve tüm detaylar...

İLKOKUL MEZUNU VE KPSS ŞARTI YOK!

Çarşı ve Mahalle bekçisi alım ilanlarına başvurmak isteyenler adaylar için için detaylarda netleşmeye başladı. Kurum, yaş şartsız KPSS'siz en az ilkokul mezunları arasından olan alımlarda başvurularını İŞKUR üzerinden online bir şekilde olacağıda kaydedildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanlarda yer alan adaylar için genel şartları taşıması belirtildiği gibi kadar özel şartları da taşıması lazım. İlanların içeriğine göre değişen özel şartlar ise İŞKUR üzerindeki ilanlardan öğrenebilir. Buna göre genel başvuru şartları şu şekilde yer alıyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Adayların en az 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.(Farklı ilanlar için emeklilerin de değerlendirmeye alınabileceği açıklandı.)

- Adayların en az ilkokul mezunu olması.

- Erkek adaylar için ise askerlikle ilişiğinin olmaması.

- Adayların adli sicil kaydının bulunmaması.

- Çalışmasına engel bir durum yapacak herhangi bir akıl sağlığının olmaması.

- Gerekli durumlarda hem vardiyalı hem de gece saatlerinde çalışabilmeye uygun olmak

- Bunun dışında bekçi alımlarında adayların genellikle ayakta çalışması istenebilmektedir. Şartlara ilişkin detayları İŞKUR üzerindeki ilanlardan bulunabilir.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Bekçilerin maaşları en düşük memur maaşıyla aynıdır. Bu nedenle Ocak 2024'te bekçilerin yeni maaşlarının 32 bin TL olması bekleniyor.

İŞKUR BEKÇİ İLANLARINA BURAYA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

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