TCG Anadolu nerede, nasıl gidilir? TCG Anadolu ziyaret GÜNLERİ ve SAATLERİ! TCG Anadolu giriş ücretli mi?

TCG Anadolu gemisi ziyarete açılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi. Peki TCG Anadolu nerede, nasıl gidilir? TCG Anadolu hangi günler ziyarete açık? TCG Anadolu giriş ücretli mi?
TCG Anadolu gemisi ziyarete açılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi. Peki TCG Anadolu nerede, nasıl gidilir? TCG Anadolu hangi günler ziyarete açık? TCG Anadolu giriş ücretli mi?
TCG ANADOLU NEREDE?
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Millî Gururumuz TCG ANADOLU, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla bugünden itibaren İstanbul'da halkımızın ziyaretine açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemimiz 31 Ekim-02 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek" denildi.
TCG ANADOLU ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ
TCG Anadolu bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
TCG ANADOLU'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.
Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.
Toplam 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.
TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.
27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.
Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.
TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.