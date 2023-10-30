Beşiktaş Gaziantep FK CANLI 📺 30 Ekim 2023 Beşiktaş Gaziantep maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, bedava canlı yayın linki....

Beşiktaş Gaziantep maçı canlı yayını en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. İşte detaylar...
Beşiktaş Gaziantep maçı canlı yayını en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Gaziantep FK maçı 20.00'da beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.
MUHTEMEL İLK 11
Beşiktaş: Ersin, Onur-Necip-Bailly-Zaynutdinov, Amir-Gedson, Ghezzal-Chamberlain-Rashica, Cenk
⚽ CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ ⚽
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK FAZLA
Siyah-beyazlı Futbol takımında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor. Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek.
Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek. Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier hastalıklarından dolayı maçta yer almayacak. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.
GAZİANTEP FK'DE TEK EKSİK
Ligin ilk 9 haftasında 6 mağlubiyet 3 galibiyet alan Gaziantep FK, bu maçlarda 7 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı. Ligde aldığı 9 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor. Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
İKİ TAKIM ARASINDA LİGDE 9. RANDEVU
Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.