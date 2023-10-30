Beşiktaş Gaziantep FK CANLI 📺 30 Ekim 2023 Beşiktaş Gaziantep maçı kesintisiz, şifresiz, full HD, bedava canlı yayın linki....

MUHTEMEL İLK 11



Beşiktaş: Ersin, Onur-Necip-Bailly-Zaynutdinov, Amir-Gedson, Ghezzal-Chamberlain-Rashica, Cenk

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BEŞİKTAŞ'TA EKSİK FAZLA

Siyah-beyazlı Futbol takımında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor. Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek. Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier hastalıklarından dolayı maçta yer almayacak. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.