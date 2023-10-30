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Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Real Madrid'e transferinin ardından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan ve takım çalışmalarına başlayan genç yıldızın sahada olacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 17:26 Güncelleme 30 Ekim 2023, 17:26
Arda Güler’in dönüşü netleşti! O maçta sahada 1

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımıyla siftah yapmaya hazırlanıyor.

Arda Güler’in dönüşü netleşti! O maçta sahada 2

Transferinin ardından yaşadığı üst üste 2 sakatlıkla formasından uzak kalan genç yıldızın tedavi süreci tamamlandı.

Arda Güler’in dönüşü netleşti! O maçta sahada 3

Sezon başı hazırlık kampında dizinden sakatlanan Arda Güler ameliyat olmuş ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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