Arda Güler'in dönüşü netleşti! O maçta sahada

Real Madrid'e transferinin ardından yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan ve takım çalışmalarına başlayan genç yıldızın sahada olacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...