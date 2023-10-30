PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir idda geldi. İtalyan basını, milli futbolcunun yaz ayında dev bir bonservisle Premier Lig ekibine transfer olacağını yazdı. İşte ayrıntılar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 17:23 Güncelleme 30 Ekim 2023, 17:23
Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Inter, 10. hafta maçında Roma'yı 1-0 mağlup ederek ligdeki liderliğini sürdürdü.

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna yenilgisiz devam eden Milano temsilcisi, gruptaki 3. maçta Salzburg'u 2-1 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

Lacivert-siyahlıların galibiyet golünü 64. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

Inter'in değişmez isimlerinden olan milli futbolcumuz için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan'ın adı, Premier Lig kulübüyle anılıyor.

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

İtalyan basınından interlive.it'in haberine göre Totteham, sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

HOJBERG YERİNE HAKAN
Londra ekibi, yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunan Pierre-Emile Hojbjerg'in yerine orta saha arayışlara başladı.

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

Birçok takımın transfer listesinde yer alan Hojbjerg'in, İtalyan devi Juventus'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

EN AZ 50 MİLYON EURO
Bu nedenle Tottenham, Danimarkalı orta sahanın takımdan ayrılması ve Şampiyonlar Ligi biletinin alınması durumunda Hakan Çalhanoğlu için Inter'in kapısını çalacak.

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

Haberde Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan için İtalyanların en az 50 milyon Euro bonservis bedeli isteyebileceği aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

Bu sezon forma giydiği 12 karşılaşmada 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılında Milan'dan diğer bir Milano temsilcisi Inter'e transfer olmuştu.

Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze’ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor
CHP’de entrikalı kavga! Kurultayda genel başkanlığı alırım diyen Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’tüzüklü değişim’ salvosu
Üniversite yolunda Büyükşehir yanınızda
SON DAKİKA