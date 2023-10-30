Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia! İtalyanlar duyurdu

EN AZ 50 MİLYON EURO

Bu nedenle Tottenham, Danimarkalı orta sahanın takımdan ayrılması ve Şampiyonlar Ligi biletinin alınması durumunda Hakan Çalhanoğlu için Inter'in kapısını çalacak.

Haberde Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan için İtalyanların en az 50 milyon Euro bonservis bedeli isteyebileceği aktarıldı.

Bu sezon forma giydiği 12 karşılaşmada 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılında Milan'dan diğer bir Milano temsilcisi Inter'e transfer olmuştu.