Çaykur Rizespor - Galatasaray maç sonucu: 1-0 | Rizespor Galatasaray maç özeti! İşte maçtan dakikalar...

Şampiyonlar Ligi'nde 3-1'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından Galatasaray yüzünü Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleyi 1-0 kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde 3-1'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından Galatasaray yüzünü Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleyi 1-0 kazandı.
1' Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.
3' Çaykur Rizespor'da Zekiri, sol taraftan şık hareketlerle ceza sahasına girdi. Ortasını yaptı, ancak Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.
7' Ev sahibi Çaykur Rizespor, hızlı atakla Galatasaray ceza alanına doğru hızlı çıktı. Sarı-Kırmızılı ekipte Torreira, tehlikenin büyümesine engel oldu.
9' Çaykur Rizespor'da Mocsi, savunmadan seken topa vuruşunu yaptı. Ancak top Muslera'da kaldı.
13' TEHLİKE! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sol ayağıyla köşeye doğru vurdu. Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan, sağına yatarak topu çıkarmayı başardı.
27' Zaha'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem, içeriye doğru topu çevirdi. Icardi, önünden geçen topa dokunamadı.
34' Mertens, sol ayağıyla etkili bir vuruş yaparken yerden seken top auta çıktı.
39' Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında, Gustavo ceza sahası dışından vuruşunu yaparken top Muslera'da kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
İKİNCİ YARI TEMPOLU BAŞLADI!
48' ART ARDA TEHLİKELER | Icardi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşu çıkaran Gökhan, oyunu hemen hareketlendirdi. Çaykur Rizespor'un hızlı geldiği pozisyonda Minchev çalımını attı ve vuruşunu yaptı. Ancak top kalenin yanından auta çıktı.
51' Çaykur Rizespor'un tehlikeli geldiği pozisyonda ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Ev sahibi ekibin futbolcuları penaltı bekledikleri pozisyonda Kadir Sağlam'a bakarken oyun devam etti.
53' Art arda tehlikeli ataklar yapan Çaykur Rizespor, ikinci yarının başında oldukça tempolu bir görüntü çiziyor. Sol kanattan Zekiri'yle gelen Karadeniz temsilcisi, ataktan sonuç alamadı. Zekiri, soldan gelip sağ ayağıyla vuruşunu yaparken top, Muslera'nın solundan dışarıya çıktı.
58' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem çok iyi döndü. Vuruşunu yapmak isterken Çaykur Rizespor savunmasında Mocsi araya girerek kritik bir müdahalede bulundu.
68' GOL! Abdülkerim'in kazandığı topla atağa çıkan Galatasaray, Oliveira ile golü buldu ve maçta skor 0-1'e geldi.
70' GOL İPTAL! Çaykur Rizespor'da Gustavo'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
74' Çaykur Rizespor'da Halil İbrahim Pehlivan'ın vuruşunda, Muslera gole izin vermedi.
77' TEHLİKELİ ATAK! Ziyech'in kazandığı topta Galatasaray çok tehlikeli geldi. Faslı yıldız, sağda Tete'yi topla buluşturdu. Tete'nin vuruşunda Gökhan gole izin vermedi ve top Kerem'in önünde kaldı. Kerem, müsait pozisyonda topu dışarıya yolladı.
85' Oliveira'nın vuruşunda top savunmadan sekip Icardi'nin önünde kaldı. Arjantinli golcünün vuruşunda top üstten auta çıkarken yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
MAÇ BİTTİ!
Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla Süper Lig'de lider oldu.