Çaykur Rizespor - Galatasaray maç sonucu: 1-0 | Rizespor Galatasaray maç özeti! İşte maçtan dakikalar...

İKİNCİ YARI TEMPOLU BAŞLADI! 48' ART ARDA TEHLİKELER | Icardi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşu çıkaran Gökhan, oyunu hemen hareketlendirdi. Çaykur Rizespor'un hızlı geldiği pozisyonda Minchev çalımını attı ve vuruşunu yaptı. Ancak top kalenin yanından auta çıktı. 51' Çaykur Rizespor'un tehlikeli geldiği pozisyonda ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Ev sahibi ekibin futbolcuları penaltı bekledikleri pozisyonda Kadir Sağlam'a bakarken oyun devam etti.

53' Art arda tehlikeli ataklar yapan Çaykur Rizespor, ikinci yarının başında oldukça tempolu bir görüntü çiziyor. Sol kanattan Zekiri'yle gelen Karadeniz temsilcisi, ataktan sonuç alamadı. Zekiri, soldan gelip sağ ayağıyla vuruşunu yaparken top, Muslera'nın solundan dışarıya çıktı. 58' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem çok iyi döndü. Vuruşunu yapmak isterken Çaykur Rizespor savunmasında Mocsi araya girerek kritik bir müdahalede bulundu. 68' GOL! Abdülkerim'in kazandığı topla atağa çıkan Galatasaray, Oliveira ile golü buldu ve maçta skor 0-1'e geldi. 70' GOL İPTAL! Çaykur Rizespor'da Gustavo'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 74' Çaykur Rizespor'da Halil İbrahim Pehlivan'ın vuruşunda, Muslera gole izin vermedi.

77' TEHLİKELİ ATAK! Ziyech'in kazandığı topta Galatasaray çok tehlikeli geldi. Faslı yıldız, sağda Tete'yi topla buluşturdu. Tete'nin vuruşunda Gökhan gole izin vermedi ve top Kerem'in önünde kaldı. Kerem, müsait pozisyonda topu dışarıya yolladı. 85' Oliveira'nın vuruşunda top savunmadan sekip Icardi'nin önünde kaldı. Arjantinli golcünün vuruşunda top üstten auta çıkarken yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.