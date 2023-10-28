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Fenerbahçe 100. yıl formasıyla maça çıkacak

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sahaya Cumhuriyet'in 100. yılına özel formasıyla çıkacağını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 18:02 Güncelleme 28 Ekim 2023, 18:02
Fenerbahçe 100. yıl formasıyla maça çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim'de Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı günde özel bir formayla sahaya çıkacak.

Çubuklu formanın ön yüzünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi yer alıyor.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Tam 100 yıl önce, bir ulusun uyanışı, kimliğine ve bağımsızlığına kavuşması;

Medeniyet basamaklarına atılan fedakârlık, emek dolu ilk adım.

Cumhuriyetimizin asırlık tarihinde her zaman ülkesini ve milli değerleri benliğinde hisseden Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçemiz,

EN BÜYÜK BAYRAMIMIZIN 100. yıl dönümü için tasarımında tarihimizden kesitlerin yer aldığı özel bir forma hazırladı.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde,
29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda;

İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor.

Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor.

Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm fertleri için 'imza' bir fotoğraf yer alıyor;

Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor…

Sonsuza dek Cumhuriyet!

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