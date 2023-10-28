Bayern Münih’ten Darmstadt’a tarihi fark!

Hafta arası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında sahasında Darmstadt'ı ağırladı. Bayern Münih, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede rakibini 8-0 mağlup etmeyi başardı.Bayern Münih, 4. dakikada Joshua Kimmich'in gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kalmıştı. Sonrasında 21. dakikada Klaus Gjasula ve 41. dakikada Matej Maglica'nın kırmızı kartları ile Darmstadt ilk yarıyı 9 kişi tamamladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken perde 51. dakikada Harry Kane'in golüyle açıldı. 51. dakikada Harry Kane ile öne geçen Bayern Münih, 88. dakikada yine Kane'in skoru belirleyen golüyle rakibini 8-0 mağlup etti.Bayern Münih'te Harry Kane 51, 69 ve 88. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken Leroy Sane; 56. ve 64. dakikalarda, Jamal Musiala da 60. ve 76. dakikalarda ikişer gol kaydetti. Ev sahibi ekipte bir gol de 71. dakikada Thomas Müller'den geldi.