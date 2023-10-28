Son dakika Konya’da deprem! 28 Ekim 2023 AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu? Eskişehir, Ankara, Antalya...

Kulu ilçesi ve çevresinde hissedilen deprem, bölgedeki insanları endişelendirdi. İşte Konya'da meydana gelen deprem hakkında tüm merak edilenler...
Kulu ilçesi ve çevresinde hissedilen deprem, bölgedeki insanları endişelendirdi. İşte Konya'da meydana gelen deprem hakkında tüm merak edilenler...
KONYA'DA KORKUTAN DEPREM!
#DEPREM
Büyüklük: 4
Derinlik: 7.02 km
Tarih: 28.10.2023
Saat: 18:49:03
Merkez Üssü: Kulu (Konya)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.10.28 18:38:16 38.4575 37.5160 2.6 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel 2023.10.28 18:18:20 38.7943 37.4070 7.3 -.- 2.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel 2023.10.28 17:57:42 37.8338 37.7345 7.7 -.- 1.3 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel 2023.10.28 17:43:28 38.8235 37.5215 1.6 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel 2023.10.28 17:40:51 37.9947 37.5460 5.4 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.10.28 17:34:05 38.0558 36.2047 3.3 -.- 1.5 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2023.10.28 17:30:00 38.6825 27.6007 9.3 -.- 1.8 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2023.10.28 17:28:33 35.9345 30.1473 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2023.10.28 17:03:23 38.8385 37.4755 5.0 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2023.10.28 16:58:58 38.7627 37.4970 20.5 -.- 2.0 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel 2023.10.28 16:54:36 38.8128 37.4920 5.0 -.- 3.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel 2023.10.28 16:52:09 38.8047 37.4768 7.2 -.- 2.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel 2023.10.28 16:48:10 37.2842 37.1085 8.0 -.- 1.6 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.10.28 16:25:46 40.0547 27.9962 2.9 -.- 1.9 -.- KULAK-MANYAS (BALIKESIR) İlksel 2023.10.28 16:24:49 38.1173 37.2313 5.4 -.- 2.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.10.28 15:36:34 36.2867 29.7225 7.3 -.- 2.1 -.- UGRAR-KAS (ANTALYA) İlksel 2023.10.28 15:02:41 38.0227 37.6507 5.0 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.10.28 14:55:51 38.4217 37.5323 1.9 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel 2023.10.28 13:31:32 37.0152 24.1123 5.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel 2023.10.28 13:16:14 36.5445 28.7092 12.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2023.10.28 12:52:18 39.6492 29.4450 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2023.10.28 12:51:13 37.6745 35.4748 7.6 -.- 2.0 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel 2023.10.28 12:38:44 39.7198 27.7105 17.7 -.- 1.9 -.- TURPLU-(BALIKESIR) İlksel 2023.10.28 12:22:01 36.0547 33.4948 19.1 -.- 1.7 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2023.10.28 12:13:52 39.4228 28.1780 3.1 -.- 3.0 -.- OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR)
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