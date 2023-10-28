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Son dakika Konya'da deprem! 28 Ekim 2023 AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu? Eskişehir, Ankara, Antalya...

Konya, Kulu ilçesi akşam saat 18:49'da depremle sarsıldı. Depremin büyüklüğü 4 olarak ölçülürken sarsıntının ardından endişelenen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Depremin etkisiyle bölgede korku ve paniğe kapılan vatandaşlar AFAD- KANDİLLİ son depremler listesini araştırıyor. İşte son dakika Konya depremi ve tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 18:55 Güncelleme 28 Ekim 2023, 19:11
Son dakika Konya’da deprem! 28 Ekim 2023 AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu? Eskişehir, Ankara, Antalya...

Kulu ilçesi ve çevresinde hissedilen deprem, bölgedeki insanları endişelendirdi. İşte Konya'da meydana gelen deprem hakkında tüm merak edilenler...

KONYA'DA KORKUTAN DEPREM!

#DEPREM
Büyüklük: 4
Derinlik: 7.02 km
Tarih: 28.10.2023
Saat: 18:49:03
Merkez Üssü: Kulu (Konya)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.28 18:38:16  38.4575   37.5160        2.6      -.-  1.9  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel
2023.10.28 18:18:20  38.7943   37.4070        7.3      -.-  2.0  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel
2023.10.28 17:57:42  37.8338   37.7345        7.7      -.-  1.3  -.-   HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.10.28 17:43:28  38.8235   37.5215        1.6      -.-  1.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.10.28 17:40:51  37.9947   37.5460        5.4      -.-  2.3  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.10.28 17:34:05  38.0558   36.2047        3.3      -.-  1.5  -.-   AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2023.10.28 17:30:00  38.6825   27.6007        9.3      -.-  1.8  -.-   MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA)                      İlksel
2023.10.28 17:28:33  35.9345   30.1473        5.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.10.28 17:03:23  38.8385   37.4755        5.0      -.-  2.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)    







                
2023.10.28 16:58:58  38.7627   37.4970       20.5      -.-  2.0  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2023.10.28 16:54:36  38.8128   37.4920        5.0      -.-  3.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.10.28 16:52:09  38.8047   37.4768        7.2      -.-  2.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.10.28 16:48:10  37.2842   37.1085        8.0      -.-  1.6  -.-   COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.10.28 16:25:46  40.0547   27.9962        2.9      -.-  1.9  -.-   KULAK-MANYAS (BALIKESIR)                          İlksel
2023.10.28 16:24:49  38.1173   37.2313        5.4      -.-  2.6  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.10.28 15:36:34  36.2867   29.7225        7.3      -.-  2.1  -.-   UGRAR-KAS (ANTALYA)                               İlksel
2023.10.28 15:02:41  38.0227   37.6507        5.0      -.-  1.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.10.28 14:55:51  38.4217   37.5323        1.9      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2023.10.28 13:31:32  37.0152   24.1123        5.0      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.10.28 13:16:14  36.5445   28.7092       12.8      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.10.28 12:52:18  39.6492   29.4450        0.0      -.-  1.7  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2023.10.28 12:51:13  37.6745   35.4748        7.6      -.-  2.0  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel
2023.10.28 12:38:44  39.7198   27.7105       17.7      -.-  1.9  -.-   TURPLU-(BALIKESIR)                                İlksel
2023.10.28 12:22:01  36.0547   33.4948       19.1      -.-  1.7  -.-   AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                İlksel
2023.10.28 12:13:52  39.4228   28.1780        3.1      -.-  3.0  -.-   OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR)

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