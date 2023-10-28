Barcelona - Real Madrid maç sonucu: 1-2 | Barcelona Real Madrid maç özeti! İşte maçtan dakikalar...

İspanya La Liga'da haftanın maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Heyecanla beklenen El Clasico' yine nefesleri kesti, kazanan ise Los Galacticos oldu! 7'de Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, Barça'yı 1-0 öne geçirdi.

GOOL | 7. dakikada İlkay Gündoğan savunmanın hatasını affetmedi. Barcelona'yı Real Madrid karşısında 1-0 öne geçirdi.

15. dakika | Fermin Lopez'in vuruşunda top direkten döndü. Barcelona ikinci gole çok yaklaştı.

22. dakika | Rudiger ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Top az farkla dışarıya gitti.

İlk devre sona erdi.

GOOL | 68. dakikada savunmadan seken topa çok uzaklardan Jude Bellingham harika vurdu ve dev kapışmada skoru 1-1'e getirdi! Yıldız oyuncudan inanılmaz gol...

GOOL | 90+2. dakikada Bellingham yeniden sahnede... Genç futbolcu, El Clasico'ya damga vuruyor ve Madrid'i 2-1 öne geçiren golü kaydediyor.

Mücadele sona erdi.