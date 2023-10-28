28-29 Ekim’de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü... 29 Ekim Pazar günü Avrasya Tüneli bedava mı?

Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönemi büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Bu özel gün, 29 Ekim Pazar gününe denk geliyor ve Türkiye genelinde pek çok etkinlik ve kutlama düzenleniyor. Peki, 28 - 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim Pazar günü Avrasya Tüneli bedava mı? İşte detaylar...

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 28- 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Köprü ve otoyolların 28 ve 29 Ekim'de ücretsiz olması beklenirken henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Ücretsiz geçişin yap-işlet-devret projeleri haricinde ki köprü ve otoyollarda geçerli olması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprüler resmi tatilde ücretsiz oluyor.