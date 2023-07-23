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    • Haberler
    • 23.07.2023 12:21
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    • 23.07.2023 12:21
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    KPSS baraj puanı kaç 2023? KPSS'den 60-70-80-90 puan almak için kaç net gerekir? Lisans Puan Türleri: P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? Taban puanları...

    KPSS taban tavan ve atama puanları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. KPSS lisans sınavı puan hesaplama işlemleri araştırılmaya başlandı. Sonuçlarını öğrenecek adaylar aldıkları puanlara göre atama yapabileceği yerleri öğrenmek isteyecek. KPSS atama puanları kadrolara ve illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, KPSS 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 75 puanla nereye atanılır? 2023 KPSS taban puanları nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    KPSS baraj puanı kaç 2023?

    Memur adayları aldıkları puanlara göre atama yapabileceği yerleri öğrenmek istiyor. KPSS atama puanları kadrolara ve illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, KPSS baraj puanı kaç? KPSS'den 60-70-80-90 puan almak için kaç net gerekir? Lisans Puan Türleri: P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

    KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

    Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

    Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

    Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

    Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

    35 -12/4= 35-3=32 net

    45-6/4= 45-1,5=43,5 net

    P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

    (35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

        KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ve adayın aldığ ham puan ortaya çıkacak.

        Bu nedenle, binlerce adayın merak ettiği soru doğrultusunda, KPSS puanı hesaplanırken; 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

        ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

        "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

        KPSS'DEN 70 - 80 - 90 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

        KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayıları esas alınarak hesaplanan net-puan tablosundan tahmini P3 puanınızı öğrenebilirsiniz.

        Genel Yetenek: 25 Net

        Genel Kültür: 30 Net

        P3 Puanı: 71,877

        Genel Yetenek: 35 Net

        Genel Kültür: 40 Net

        P3 Puanı: 81,716

        Genel Yetenek: 45 Net

        Genel Kültür: 50 Net

        P3 Puanı: 91,555
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