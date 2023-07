ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

KPSS'DEN 70 - 80 - 90 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayıları esas alınarak hesaplanan net-puan tablosundan tahmini P3 puanınızı öğrenebilirsiniz.

Genel Yetenek: 25 Net

Genel Kültür: 30 Net

P3 Puanı: 71,877

Genel Yetenek: 35 Net

Genel Kültür: 40 Net

P3 Puanı: 81,716

Genel Yetenek: 45 Net

Genel Kültür: 50 Net

P3 Puanı: 91,555