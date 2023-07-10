AÖF yaz okulu online mı 2023? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yapılacak? ÖSYM son dakika duyurular!

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları tamamlandı. Yaz okulu süreci ise 7 hafta sürecek. Peki, AÖF yaz okulu online mı 2023? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte detaylar...
Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle sona erdi. Kayıt işlemleri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22.00'de bitti. Tüm gözler şimdi AÖF sınav tarihlerinde. İşte, Açıköğretim yaz okulu sınav tarihleri...
AÖF YAZ OKULU SINAV VE TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.
AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.