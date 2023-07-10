MEB ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2023-24 Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? e-Devlet MEBBİS ekranı

Temmuz ayıyla birlikte ücretli öğretmenlik başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunacak olan adaylar, başvurularını online olarak yapabilecek. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak 2023? MEB ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkkında merak edilenler...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Ücretli öğretmenlik başvuruları temmuz ve ağustos aylarında alınıyor.
Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.
Söz konusu başvurular henüz başlamadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;
1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.