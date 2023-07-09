Tarihi zirve! Başkan Erdoğan'ın Zelenski ile yaptığı görüşme tüm dünyada yankı buldu

POLITICO
Barış müzakerelerinde Erdoğan, her zamanki gibi liderlik rolü üstleniyor.
CNN
Erdoğan, Rusya- Ukrayna arasında dengeleyici, kilit bir güç! Dünyadaki açlığı önlüyor.
THE GUARDİAN
Ukrayna, NATO üyeliği için Türkiye'den destek aldı. Erdoğan, kilit isim.
REUTERS
Başkan Erdoğan, tahıl koridorunun 3 ay daha uzatılması için Putin'i ikna edecek.
AP
Erdoğan, Ukrayna'nın NATO üyeliği için bastırıyor. Tahıl koridorunu uzatmaya kararlı.
SKY NEWS
Başkan Erdoğan'ın Putin ile önümüzdeki ay planladığı görüşme çok önemli.
DERTLERİ KOLTUK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde rekor oy veren Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyareti yaptı. Düzenlenen mitingde, muhalefete sert mesajlar yolladı:
- Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi.
- İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum...