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    Tarihi zirve! Başkan Erdoğan'ın Zelenski ile yaptığı görüşme tüm dünyada yankı buldu

    Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna lideri zelenski ile yaptığı görüşme tüm dünyada yankılandı. Gazeteler, televizyonlar ve bütün haber siteleri, aynı manşeti attı: Erdoğan, küresel açlık krizini önlüyor!

    Kilit güç Erdoğan

    Erdoğan, seçimlerin ardından ilk teşekkür ziyaretini, rekor oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye yaptı. Emeklilere yönelik yüzde 25 zamla birlikte verilen sözlerin tutulduğunu vurguladı.



    POLITICO
    Barış müzakerelerinde Erdoğan, her zamanki gibi liderlik rolü üstleniyor.

    CNN
    Erdoğan, Rusya- Ukrayna arasında dengeleyici, kilit bir güç! Dünyadaki açlığı önlüyor.

    THE GUARDİAN
    Ukrayna, NATO üyeliği için Türkiye'den destek aldı. Erdoğan, kilit isim.

    REUTERS
    Başkan Erdoğan, tahıl koridorunun 3 ay daha uzatılması için Putin'i ikna edecek.

    AP
    Erdoğan, Ukrayna'nın NATO üyeliği için bastırıyor. Tahıl koridorunu uzatmaya kararlı.

    SKY NEWS
    Başkan Erdoğan'ın Putin ile önümüzdeki ay planladığı görüşme çok önemli.

    DERTLERİ KOLTUK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde rekor oy veren Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyareti yaptı. Düzenlenen mitingde, muhalefete sert mesajlar yolladı:
    - Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi.
    - İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum...

        - Teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. İnşası tamamlanan yatırımlarımızın toplu açılışlarını yapalım istedik. 7 farklı alanda her biri şehrimize değer katacak olan 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz.
        - Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerden birini geride bıraktık. 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanını verdiniz. Ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık.



        - 50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ülkemize maliyeti 124 milyar dolar. Bütün bunların altından biz kalkıyoruz.
        - 7'li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. 'Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden bir tanesi bile siyaseti bırakmadı. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar, açıkça kaybettiler. Fakat hezimetlerini başarı gibi, yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler.


        - Türkiye'de ne olmuş ne bitmiş, umurlarında değil. Yönettikleri belediyelerde yatırımın kırıntısına bile rastlanmıyor.
        - Milletimiz bunların kayıkçı kavgasını gördükçe 28 Mayıs'ta nasıl bir tehlike atlattığını görüyor.

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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Tarihi zirve! Başkan Erdoğan'ın Zelenski ile yaptığı görüşme tüm dünyada yankı buldu
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