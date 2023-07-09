Tarihi zirve! Başkan Erdoğan'ın Zelenski ile yaptığı görüşme tüm dünyada yankı buldu





POLITICO

Barış müzakerelerinde Erdoğan, her zamanki gibi liderlik rolü üstleniyor.



CNN

Erdoğan, Rusya- Ukrayna arasında dengeleyici, kilit bir güç! Dünyadaki açlığı önlüyor.



THE GUARDİAN

Ukrayna, NATO üyeliği için Türkiye'den destek aldı. Erdoğan, kilit isim.



REUTERS

Başkan Erdoğan, tahıl koridorunun 3 ay daha uzatılması için Putin'i ikna edecek.



AP

Erdoğan, Ukrayna'nın NATO üyeliği için bastırıyor. Tahıl koridorunu uzatmaya kararlı.



SKY NEWS

Başkan Erdoğan'ın Putin ile önümüzdeki ay planladığı görüşme çok önemli.