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    • Haberler
    • 07.07.2023 18:46
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    • 07.07.2023 18:48
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    Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? e-Devlet Ücretli Öğretmenlik Başvuru ekranı 2023!

    Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında başlıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurularda öncelikle başvuru ekranına girilecek ve kimlik bilgilerinin olduğu kısım doldurulacak. İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek. Peki Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler ve e-Devlet Ücretli Öğretmenlik Başvuru ekranı 2023!

    Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu gündemde sıkça araştırılır oldu. Binlerce kişi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvurularını bekliyor. İşte son durum.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Öncelikle ücretli öğretmenlik başvurularının henüz başlamadığını belirtelim. Başvurular Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Ancak henüz bir duyuru bulunmuyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

    E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;

    1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

    2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

        3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

        4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

        E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

        5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

        6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.
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        Haberler Haberler Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? e-Devlet Ücretli Öğretmenlik Başvuru ekranı 2023!
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