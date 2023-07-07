Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? e-Devlet Ücretli Öğretmenlik Başvuru ekranı 2023!

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu gündemde sıkça araştırılır oldu. Binlerce kişi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvurularını bekliyor. İşte son durum.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öncelikle ücretli öğretmenlik başvurularının henüz başlamadığını belirtelim. Başvurular Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Ancak henüz bir duyuru bulunmuyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek;
1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.
2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.