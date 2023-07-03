MOSSAD'ın 'Şeytan Üçgeni' çökertildi: 7 kişilik hücreye MİT darbesi



ALPEREN ERKUT

ŞAM'DA İSTİHBARAT KEŞFİ

9 ayrı hücre liderinden olan gerçek kimliği tespit edilemeyen ve İsrail'de ikamet eden "Abdulla Qassem" kod adlı Mossad görevlisinin, kendisini İsveç'te yaşayan Ürdün'lü bir Arap olarak tanıttığı, internetten Şam'ın Kudsiye bölgesinde stratejik öneme haiz bir binanın güvenlik seviyesinin analiz edilmesi ve detaylı fotoğraflanması için Zeyd Saadeddin adlı kişiyi görevlendirdiği öğrenildi.

TAYLAND'DA EĞİTİM MERKEZİ KURMUŞ

Ancak İsrail İstihbaratı aralarında Türklerin de olduğu birçok casusu üç aşamalı istihbari gizlenme metodları kullanarak birinci adım olan Sırbistan'a, oradan ikinci adım Dubai'ye, sonra üçüncü adım Tayland'ın başkenti Bangkok'a gizlice turistik seyahat ettiriliyordu. Üç ülkenin de ortak özelliği Türk vatandaşlarına vize uygulamıyordu. Yani istihbarat eğitimine yollanan casusların İstanbul çıkışlı seyahati üçüncü şehir olan Bangkok'ta sonlanıyordu. Tayland'a gizli kurulu Mossad eğitim merkezine götürülen firari casuslardan Okan Albayrak adlı bir Türk'e, istihbari rapor yazma, takip tarassut yapma, İKK tedbirleri çerçevesinde MİT ve diğer istihbarat servislerinden kaçma ve kurtulma yöntemi, foto dokümante etme, İstihbari gözlem ve analiz, araçlara uydu takip GPS cihazı yerleştirme konularında birebir teknik ve taktik istihbarat eğitimi veriliyordu.