MOSSAD'ın 'Şeytan Üçgeni' çökertildi: 7 kişilik hücreye MİT darbesi

İsrail Gizli Servisinin Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği haber alma faaliyetleri aylarca adım adım takip edildi. MİT'in elde ettiği bilgilere göre Mossad, istihbarat ve takip yeteneği olan kişileri özel olarak seçip yurtdışında eğitti. Siyasal ve askeri casusluk operasyonunda yakalanan Ahmet Koray Özgürün, Alperen Erkut, Halid Alnebhen, Gizvan Amori, Nizar Saaddeddin, Muhammed Murii ve Khaled Nijim adlı 7 kişi, sorgularında Mossad'a çalıştıklarını tek tek itiraf etti.
ULUSLARARASI OPERATİF YETENEK
İsrail devletinin Tel Aviv merkezli aralarında Ortadoğulu birçok ülke vatandaşından oluşan uzaktan çevrimiçi operasyon ekibi kurarak, biyografik istihbari bilgi toplama, teknik bazda konum ve gerçek İP adreslerinin elde edilmesini sağlamak için Arapça başta olmak üzere farklı dilde çoklu yayın yapan sahte internet haber siteleri dahi kurduğu saptandı. Mossad'a bağlı 9 ayrı İsrailli istihbaratçının yönetip yönlendirdiği üst istihbarat hücre yapılanması şeklinde kurulan dev istihbarat ağının, uluslararası çapta operatif yeteneğe ulaştığı öğrenildi.
NİZAR SAADDEDDİN
CASUS YAZILIMLA VİRÜSLÜ SİTELER
Yurtdışından Türkiye'deki elemanlarla gerçekleştirilen tüm irtibatların İspanya, İngiltere, Almanya, İsveç, Malezya, Endonezya, Belçika ülkelerine ait sahte kişilere ait yüzlerce tek kullanımlık internet data hatları üzerinden yapıldığı belirlendi. Hücre liderlerinden, gerçek kimliği tespit edilemeyen "Shirin Alayan" sahte kod adlı Mossad elemanı tarafından Almanya telefon hattıyla 'Khaled Nijim' adlı Filistinli'ye kurdurulan internet tabanlı haber siteleri, "najarland.com, almeshar.com, nasrin-news.com hresource.co.uk" aracılığıyla hedef kişinin ilgisinin çekeceği nokta özel haber hazırlandı. Bu yolla virüslü linklere tıklattırılarak hedefteki kişinin telefonlarına sızıldığı öğrenildi.