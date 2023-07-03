İstanbul, Ankara'da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2023 İstanbul- Ankara taban puanları ve yüzdelik dilimleri! Fen Lisesi, Anadolu...

2023 LİSE KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmek amacıyla 2022 yılında ortaöğretim kurumlarının kontenjan tablolarını ve illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.

E-Okul üzerinden kontenjan tablolarıyla birlikte bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimleri görülebilmektedir. Öğrenciler, bu yılki sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yılki taban ve tavan yüzdelik dilimleriyle karşılaştırma imkanına sahiptir. Ayrıca, yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilmektedir.

2023 LİSE KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN