İstanbul, Ankara'da okul puanı ile alan liseler hangileri? LGS 2023 İstanbul- Ankara taban puanları ve yüzdelik dilimleri! Fen Lisesi, Anadolu...

İstanbul'da ve Ankara'da eğitim görmek isteyen adayların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, İstanbul, Ankara'da okul puanı ile alan liseler hangileri? İşte detaylar...
MEB E-OKUL LGS TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla LGS tercih robotunu erişime açtı. Öğrenciler tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.
LGS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
Adrese göre LGS tercih robotuna aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak erişim sağlayın. Sonrasında açılan sayfada yer alan giriş kodu, öğrenci T.C. kimlik no, öğrenci okul no, il, ilçe, kurum türü ve kayıt alanı seçeneklerini doldurarak "Listele" yazan bölüme tıklayın.
LGS 2023 ADRESE GÖRE TERCİH ROBOTU
Yüzdelik dilime göre tercih robotu için ise aşağıda verdiğimiz linke tıklayın. Açıklan sayfada giriş kodu, öğrenci T.C. kimlik no ve doğum tarihi bilgilerini girin. Sonrasında ise aşağıda yer alan tercih listeleme kriterlerini ve il seçimi yaparak "Listele" butonuna basın.