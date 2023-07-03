BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıt hakkı kazanan öğrenciler...

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacakları BİLSEM için araştırmalar hız kazandı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2023 BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bireysel değerlendirme sınavı ise 15 Mayıs -28 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek.
Bu sınavın sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.
KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN İLANI
2023 kılavuzuna göre, BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.