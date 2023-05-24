MİT'in, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik casusluk şebekesini deşifre etmesine ilişkin gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntılarına ulaştı. Mossad'ın Türkiye'deki hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'nın özel dedektif olduğu ortaya çıktı.
Küçükkaya'nın özellikle boşanma davalarında kullanılmak üzere taraflar için delil topladığı saptandı.
2 BEYAZ GÜL VE 1 KURŞUN
Sabah gazetesinin haberine göre; MİT'in yaklaşık 1.5 yıldır adım adım izlediği Küçükkaya'nın liderliğini yaptığı casusluk şebekesinin deşifre olmasını sağlayan tehdit içerikli kargo paketinin içinde 2 adet beyaz gül ve 1 adet kurşun olduğu saptandı.
Tehdit paketi İran'la ticari ilişkilere sahip 1 kişiye 31 Aralık 2021'de gönderildi. Paketi alan hedef şahıs, savcılığa giderek şikâyetçi oldu ve savcılığın başlattığı soruşturmada Küçükkaya'ya ulaşıldı.