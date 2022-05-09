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    • Güncel
    • 09.05.2022 19:26
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    • 09.05.2022 19:48
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    Elektrik faturası ödemeyip şov yapan Kılıçdaroğlu, 400 bin liralık lüks villada tatil yaptı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde elektrik faturasını ödemeyip karanlıkta kalarak pozlar vermişti. Fatura üzerinden kendi pr'ını yapan Kılıçdaroğlu, fotoğraflar çekilip canlı yayınlara katılarak şov yaptı. CHP liderinin samimiyetsizliği ise bu hafta yaptığı lüks villalı tatil ile yine gün yüzüne çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Antalya'daki villalı tatilinin 400 bin lira olduğu ortaya çıktı. İşte o villanın detayları...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu, 400 bin liralık lüks villada tatil yaptı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektriğe gelen zamları bahane edip, 1030 TL tutarındaki 3 aylık faturasını ödemediği için elektrikleri kesilmişti. Kılıçdaroğlu'nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise 70 yaşında olması nedeniyle bölgedeki görevli tedarik şirketince, aile şubat ve mart ayı faturalarını ödememesine rağmen elektrikleri kesilmedi.

    Nisan ayında gelen faturayı da ödemeyen Kılıçdaroğlu elektriğinin kesildiğini eşinden öğrendiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

    FATURA ŞOV

    Kendisinden başka hiç kimsenin sözde eylemine katılmadığı Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen konutunun önünde basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu 3 ay boyunca ödemediği fatura ile ilgili olarak, "Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "fatura şovu" ise vatandaştan tepki topladı.
        Destan 22.Bölüm Fragmanı
        Haberler Güncel Elektrik faturası ödemeyip şov yapan Kılıçdaroğlu, 400 bin liralık lüks villada tatil yaptı
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