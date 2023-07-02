Tüm dünyanın gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Baş döndüren diplomasi trafiği

SIRADA KÖRFEZ VAR

ERT News, Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki haftalarda başta Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez ülkelerini ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti ve Erdoğan'ın bayram süresi boyunca başta Afrika ve Arap ülkeleri olmak üzere İslam dünyasının hemen hemen tüm liderleriyle temasa geçtiğini ve iyi dileklerini ilettiğini vurguladı.