Tüm dünyanın gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Baş döndüren diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yaz yoğun bir diplomatik maratona hazırlanıyor. 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesiyle başlayacak maratan Körfez ve ABD ziyaretleriyle devam edecek.
SICAK DİPLOMATİK YAZ
28 Mayıs'taki Seçim zaferi sonrası dünya basını gözlerini ülkemizdeki yeni döneme ve Başkan Erdoğan'ın atacağı adımlara çevirdi.
Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyasının bugünkü gündeminde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı vardı.
ERT News'de yayınlanan 'Uluslararası maraton: Erdoğan için sıcak diplomatik yaz' başlıklı haberde bayram tatili sonrası Erdoğan'ın diplomatik bir maratona girmeye hazırlandığı belirtildi.
EN MERAK EDİLEN DURAK: VİLNİUS
Erdoğan'ın yoğun programı içerisinde komşuda da en çok merak edilen durak 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi oldu.
Batılı yetkililer, Vilnius zirvesinde İsveç'i Blok'a resmen kabul etmeyi umuyorlardı. Ancak Pazartesi günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılarak gerçekleştirilen provokasyon tansiyonu yeniden yükseltti ve İskandinav ülkesinin askeri ittifaka hızlı bir şekilde katılma şansını gölgeledi.