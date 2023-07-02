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    • Haberler
    • 02.07.2023 11:20
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    • 02.07.2023 11:42
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    Tüm dünyanın gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Baş döndüren diplomasi trafiği

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı uluslararası diplomaside yoğun bir gündem bekliyor. 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi İsveç'in örgüte üyeliği ile birlikte AB ve Yunanistan ile ilişkiler için de büyük önem içeriyor. Başkan Erdoğan'ın zirvenin ardından Körfez ülkelerini ziyaret etmesi bekleniyor. Körfez'den sonra rotasını ABD'ye çevirecek Başkan Erdoğan Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Başkan Erdoğan'ın baş döndüren diplomasi trafiği, başta Yunan medyası plmak üzere dünya basınında geniş yer buldu.

    takvim.com.tr
    Tüm dünyanın gözü Başkan Erdoğan’da!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yaz yoğun bir diplomatik maratona hazırlanıyor. 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesiyle başlayacak maratan Körfez ve ABD ziyaretleriyle devam edecek.

    SICAK DİPLOMATİK YAZ
    28 Mayıs'taki Seçim zaferi sonrası dünya basını gözlerini ülkemizdeki yeni döneme ve Başkan Erdoğan'ın atacağı adımlara çevirdi.

    Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan medyasının bugünkü gündeminde ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı vardı.

    ERT News'de yayınlanan 'Uluslararası maraton: Erdoğan için sıcak diplomatik yaz' başlıklı haberde bayram tatili sonrası Erdoğan'ın diplomatik bir maratona girmeye hazırlandığı belirtildi.

    EN MERAK EDİLEN DURAK: VİLNİUS
    Erdoğan'ın yoğun programı içerisinde komşuda da en çok merak edilen durak 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi oldu.

    Batılı yetkililer, Vilnius zirvesinde İsveç'i Blok'a resmen kabul etmeyi umuyorlardı. Ancak Pazartesi günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılarak gerçekleştirilen provokasyon tansiyonu yeniden yükseltti ve İskandinav ülkesinin askeri ittifaka hızlı bir şekilde katılma şansını gölgeledi.

        6 TEMMUZ'DA KRİTİK TOPLANTI
        ERT News da Başkan Erdoğan'ın çirkin provokasyona sert tepki gösterdiğini, İsveç için sürecin zorlaştığına vurgu yaptı ve Vilnius zirvesi öncesi 6 Temmuz'da Brüksel'deki NATO karargahında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının, istihbarat başkanlarının bir araya geleceğini hatırlattı.

        ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki hafta İsveç'in NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna'daki savaş hakkında görüşmek üzere İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacağını açıkladı. Görüşme, Türkiye ve İsveç arasında 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak üst düzey toplantının hemen öncesinde, 5 Temmuz'da gerçekleşecek.

        SIRADA KÖRFEZ VAR
        ERT News, Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki haftalarda başta Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez ülkelerini ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti ve Erdoğan'ın bayram süresi boyunca başta Afrika ve Arap ülkeleri olmak üzere İslam dünyasının hemen hemen tüm liderleriyle temasa geçtiğini ve iyi dileklerini ilettiğini vurguladı.

            EYLÜL'DE ABD ZİYARETİ
            Yunan basın organı, son olarak Başkan Erdoğan'ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gideceğini hatırlattı ve Erdoğan'ın ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulacağını belirtti.

            TÜM GÖZLER ERDOĞAN'DA
            Liberal gazetesi de Vilnius'daki İsveç pazarlığının çetin geçeceğini öne sürerek Batı'da tüm gözlerin Erdoğan'a çevrildiğini vurguladı.

            Vilnius zirvesinin Ankara'nın Batı ve Yunanistan ile olan ilişkilerini belirleyeceğini öne süren yazar, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in dün yaptığı "Türkiye müttefikimiz olmalı" çağrısına dikkat çekti.

                NATO, Avrupa Birliği ve Berlin hükümetinin AB-Türkiye ilişkilerinin yeniden kurulması için bir yol aradığına dikkat çeken yazar, AB-Türkiye ilişkilerindeki yeni çerçevenin Yunan-Türk ilişkilerine yönelik beklenti oluşturduğunu belirtti.

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                Haberler Haberler Tüm dünyanın gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Baş döndüren diplomasi trafiği
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