Son dakika haberi... İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında yer alan 9 terörist yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda dijital materyaller ve çeşitli çapta 72 mermi ele geçirildi.
- Haberler
- 02.07.2023 10:53
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- Son Güncelleme:
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- 02.07.2023 10:53
Son dakika: İstanbul'da terör operasyonu: 9 YPG'li terörist yakalandı
Son dakika haberi... İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında yer alan 9 terörist yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda dijital materyaller ve çeşitli çapta 72 mermi ele geçirildi.
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