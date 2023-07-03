Bugün bankalar, hastaneler, PTT, kargolar açık mı, kapalı mı? 3 Temmuz Pazartesi devlet daireleri açık mı? 9 günlük bayram tatili bitti mi?

Kurban Bayramı tatili bu yıl 28 Haziran itibarıyla başladı. Arefe günü ile toplamda 4,5 gün süren Kurban Bayramı tatili bu sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile 9 güne uzatıldı. Peki, 3 Temmuz'da bankalar, hastaneler, PTT açık mı, kapalı mı? Pazartesi devlet daireleri açık mı? Bayram tatili bitti mi? İşte detaylar...