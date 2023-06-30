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    • 30.06.2023 21:53
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    • 30.06.2023 21:53
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    Barbie filmi ne zaman çıkacak? BARBIE VİZYON TARİHİ! Barbie filmi Türkiye'ye ne zaman gelecek?

    Başrollerini Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae’nin paylaştığı Barbie filmi büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Barbie filmi ne zaman çıkacak sorusu yer alıyor. Film, moda ikonu Barbie bebeğinin ilk canlı aksiyon filmi olarak biliniyor. Peki, Barbie filmi Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Barbie filmi ne zaman çıkacak?

    Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Barbie filmi heyecanla bekleniyor. Peki, Barbie filmi ne zaman çıkacak, Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar...

    BARBIE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Başrollerini Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae'nin paylaştığı filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek. Filmde America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Michael Cera ve Hari Nef gibi oyuncular yer alacak.

    BARBIE FİLMİ KONUSU

    Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar.

        Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Filmde Barbie karakterine "Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor.
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        Haberler Televizyon Barbie filmi ne zaman çıkacak? BARBIE VİZYON TARİHİ! Barbie filmi Türkiye'ye ne zaman gelecek?
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