Barbie filmi ne zaman çıkacak? BARBIE VİZYON TARİHİ! Barbie filmi Türkiye'ye ne zaman gelecek?

BARBIE FİLMİ KONUSU

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar.