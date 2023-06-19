TALİMATI ELEBAŞI GÜLEN VERDİ

Örgüt lideri Fetullah Gülen, elde edilen istihbaratların analiz ve kıymetlendirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulması talimatı verdi.

Suikastı işleyecek kişinin polis olması sebebiyle hem cinayeti işlemesi hem de canlı olarak teslim olmadan ölmesi için özel olarak ikna edilmesi gerekiyordu. Bu ikna sürecini ise Todays Zaman gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Abdullah Bozkurt'a verilmiş oldu.