Parasal sıkılaştırma nedir, ne demek? Parasal sıkılaştırma ne anlama geliyor?

PARA SIKILAŞTIRMA NEDİR, NE DEMEK?

Parasal sıkılaşma merkez bankalarının para arzını azaltmak veya yavaşlatmak amacıyla uyguladığı bir para politikasıdır. Bu politika genellikle, enflasyonu kontrol etmek, para biriminin değerini korumak veya finansal istikrarı sağlamak gibi amaçları yerine getirmek için kullanılır.