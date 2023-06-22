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    • Haberler
    • 22.06.2023 14:25
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    • 22.06.2023 14:25
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    Parasal sıkılaştırma nedir, ne demek? Parasal sıkılaştırma ne anlama geliyor?

    Parasal sıkılaştırma ekonomik politika araçlarından birisi olarak genellikle ülkelerin merkez bankaları tarafından uygulanıyor. Bu politika, enflasyonu kontrol altına almak, para arzını düzenlemek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla kullanılıyor. Peki, parasal sıkılaştırma nedir, ne demek? Parasal sıkılaştırma ne anlama geliyor? İşte detaylar!

    Parasal sıkılaştırma ne demek?

    Ekonomi dünyasında sık sık duyulan bir terim olan parasal sıkılaştırma hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, parasal sıkılaştırma nedir, ne demek? Parasal sıkılaştırma ne anlama geliyor? İşte merak edilenler!

    PARA SIKILAŞTIRMA NEDİR, NE DEMEK?

    Parasal sıkılaşma merkez bankalarının para arzını azaltmak veya yavaşlatmak amacıyla uyguladığı bir para politikasıdır. Bu politika genellikle, enflasyonu kontrol etmek, para biriminin değerini korumak veya finansal istikrarı sağlamak gibi amaçları yerine getirmek için kullanılır.

    Parasal sıkılaşma, merkez bankalarının faiz oranlarını artırarak veya bankalara likidite sıkışıklığı yaratarak para arzını kısması yoluyla gerçekleştirilir. Faiz oranlarının yükseltilmesi, kredi talebini düşürür ve tasarrufu artırarak para arzını azaltır. Bankalara likidite sıkışıklığı yaratmak ise, bankaların ellerindeki nakit miktarını azaltır ve kredi vermelerini kısıtlar.

        Parasal sıkılaşma politikası, enflasyonu kontrol altına almak için önemli bir araçtır. Ancak, yüksek faiz oranları ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve işsizlik oranlarını artırabilir. Bu nedenle, merkez bankaları parasal sıkılaştırma politikasını uygularken, ekonomik aktiviteye dikkatlice bakarak dengeli bir yaklaşım izlemelidir.
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