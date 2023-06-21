Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kurmaylarına 3 talimat: Hedef büyükşehirler

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında Meclis'te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğu vurguladı.
"GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇALIM"
Erdoğan'ın, gençlerle ilgili seçim süreci boyunca verilen tüm vaatlerin yerine getirileceğini ifade etti.
Erdoğan, "Aile konusu önemli. Gençlerin önünü açalım. Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız. Seçim sahalarında konuşulanları hayata geçirelim. Meclis yeni yasal alt zeminin hazırlanması ve yasanın çıkması lazım" dediği öğrenildi.
Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin seçim sürecinde gençlere verdiği vaatler şöyle:
- Genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz evlenme yardımı yapılacak.
- Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak.
- Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek.
- Kamuya atamada mülakat kaldırılacak.
- Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak.
- Üniversiteli gençlere Gençlik Kartı uygulaması başlatılacak. Bu kartla gençler etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.