Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kurmaylarına 3 talimat: Hedef büyükşehirler

"MİLLETLE YOL YÜRÜMEYE DEVAM"

Her zaman olduğu gibi rehavet uyarısı yapan Erdoğan'ın kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, "Millet tercihini bizden yana kullandı. 14 Mayıs'ta 50+1 formülü dolayısıyla az bir oyla kazanamadık ama ikinci turda da millet iradesinin yansıması bizim yanımızda oldu. Bundan sonra da milletimizle birlikte yola devam edeceğiz. Halkla, milletle beraber olacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Yerel seçimlere odaklanacağız, sahayı boş bırakmayacağız. Meclis yaz tatiline girdiğinde de herkes seçim bölgesinde olsun" dedi.