Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! | İşte masadaki konular

KONGRE SÜRECİ

Tüm bunlarla beraber bir de AK Parti'nin kendi içerisinde kongre süreci de var. Her ne kadar kongrelerin kasım aralık gibi yapılması planlanıyor olsa da ortada bir takvim çalışmasının da olması gerekiyor. Bugünkü toplantıda bu takvimin de gündeme gelmesi muhtemel başlıklar arasında.

AK Parti ne zaman ilçelerde kongre sürecini başlatacak orada başladıktan sonra illere ve akabinde ise büyük kongreye giden bir süreç yaşanacak. Bir yandan da temayül yoklamaları da kasım aralık gibi olacak.