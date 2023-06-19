Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! | İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'na başkanlık ediyor.
Peki gündemde hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
14-28 MAYIS SEÇİMLERİNİN ANALİZLERİ ELE ALINACAK
Başkan Erdoğan bugün MKYK üyeleriyle bir araya gelecek. Öncelikli gündem maddesi seçimlerin değerlendirilmesi olacak.
AYRI AYRI ELE ALINACAK
Daha önce MYK'da bir değerlendirme yapılmıştı bilhassa oy kaybedilen illerle ilgili özel bir çalışma yapılmasını istemişti Başkan Erdoğan. İşte bu çalışmanın raporlanmış halinin de bir kez daha MKYK'da gündeme geleceğini söylemek mümkün. Tam da bu noktada seçimler ayrı ayrı ele alınacak. Bu kapsamda Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da bir sunum gerçekleştirmiş olacak.
3 KOLTUK BOŞ KALDI
Söz konusu seçimler olduğunda diğer bir açıdan AK Parti için önemli bir sürecin daha içerisine girdiğin söylemek mümkün. Hem Kabine'de hem de Meclis'te Başkan Erdoğan partideki kurmaylarına yer verdi. Dolayısıyla halihazırda AK Parti MKYK'sında 3 koltuğun karşılığı boş kaldı. Dolayısıyla bir ihtimal bugünkü toplantıda hem Genel Başkanvekili, hem İnsan Hakları Başkanı hem de Yerel Yönetimler Başkanı olmak üzere 3 farklı koltuğa ayrı ayrı görevlendirmeler yapılması bekleniyor.