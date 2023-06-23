dibbys.diyanet.gov.tr Hafızlık sınav sonuçları ekranı: Diyanet Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hafızlık belgesi nereden alınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "hafızlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun cevabı adaylar tarafından merak ediliyor. Hafızlık belgesi almaya hak kazanmak için emek veren adaylar sınav sonuçları için gözlerini Diyanet'e çevirdi. Peki, Diyanet Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hafızlık belgesi nereden alınacak? İşte detaylar...
HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar; "Hafızlık Tespit Sınavı" sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebilecekler.
HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 2. dönem hafızlık sınav sonuçları 23 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.
BARAJ PUANI KAÇ?
Sözlü olarak yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'ndan 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak.