dibbys.diyanet.gov.tr Hafızlık sınav sonuçları ekranı: Diyanet Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hafızlık belgesi nereden alınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "hafızlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun cevabı adaylar tarafından merak ediliyor. Hafızlık belgesi almaya hak kazanmak için emek veren adaylar sınav sonuçları için gözlerini Diyanet'e çevirdi. Peki, Diyanet Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hafızlık belgesi nereden alınacak? İşte detaylar...