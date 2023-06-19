Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi ilkesiz

3 GÜNDE 30 YILLIK KÜFRETTİLER'

Ağıralioğlu, Akşener'in masadan kalktığı sürece de vurgu yaptı.

Ağıralioğlu, "Masadan kalkıldığı o 3 gün bize 30 yıllık küfür ettiler. Sizin iradeniz hilafına konuşanlara bu kadar hakaret edebildiğinize göre, siz sizin gibi düşünmeyenlerin canını okuyacaksınız demektir. Siz aslında iktidarı tenkit ederken kendinizi görüyorsunuz, iktidar ayna gibi oluyor galiba. O sövdüğünüz insanlar sizsiniz." diye konuştu.