Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi ilkesiz

14 Mayıs seçimlerinden 1.5 ay önce İYİ Parti'den istifa eden 27. Dönem İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni dönem parti kurma hazırlığında olduğunu belirtmişti.
Ağıralioğlu, 14-28 Mayıs seçimleri öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun sandıkta mağlup olduğu halde koltuğu bırakmamasını 'ilkesizlik' olarak niteledi.
İstifasıyla ilgili konuşan Ağıralioğlu sürecin kendisi için planlanmış bir şey olmadığını söyledi.
Ağıralioğlu, "Şöyle bir disiplinle siyaset yapıyorum; inandıklarımı konuşacağım konuştuklarıma inanacağım hassasiyetlerini diri tutmaya çalışırım. Ben İYİ Parti'ye davet edildiğimde birçok arkadaşım tereddüt etti. Aslında istişare ettiğim arkadaşlarımdan kahir ekseriyet bunun benim için hayır olmadığını düşündüler." ifadelerini kullandı.
"BAŞTAN SİYASİ İLKESİZLİK"
Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrılarına kulak tıkamasına da değindi.
Ağıralioğlu, "Sandıktan çıkanın kalmasına 'diktatörlük', sandıkta mağlup olduğu halde koltuğu bırakmayana da 'demokratlık' payesi vererek siyasi mücadele yapıyorsunuz, baştan mağlubiyet psikolojisi bu, baştan siyasi ilkesizlik bu" dedi.