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    • Haberler
    • 19.06.2023 08:31
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    • 19.06.2023 09:14
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    Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi ilkesiz

    Seçim sürecinde aday belirlemede yapılan hatalar ve HDPKK ile ortak çalışılmasına yönelik tepkisi nedeniyle İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu, seçimin ardından ortaya çıkan tabloyla ilgili olarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Büyük bir hezimetin mimarı olan Kılıçdaroğlu'nun koltukta kalma çabasına tepki gösteren Ağıralioğlu, yaşananları "siyasi ilkesizlik" olarak nitelendirdi. Akşener'in masadan kalktığı süreci de hatırlatan Ağıralioğlu, "3 gün bize 30 yıllık küfür ettiler" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Siyasi ilkesiz

    14 Mayıs seçimlerinden 1.5 ay önce İYİ Parti'den istifa eden 27. Dönem İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni dönem parti kurma hazırlığında olduğunu belirtmişti.

    Ağıralioğlu, 14-28 Mayıs seçimleri öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun sandıkta mağlup olduğu halde koltuğu bırakmamasını 'ilkesizlik' olarak niteledi.

    İstifasıyla ilgili konuşan Ağıralioğlu sürecin kendisi için planlanmış bir şey olmadığını söyledi.

    Ağıralioğlu, "Şöyle bir disiplinle siyaset yapıyorum; inandıklarımı konuşacağım konuştuklarıma inanacağım hassasiyetlerini diri tutmaya çalışırım. Ben İYİ Parti'ye davet edildiğimde birçok arkadaşım tereddüt etti. Aslında istişare ettiğim arkadaşlarımdan kahir ekseriyet bunun benim için hayır olmadığını düşündüler." ifadelerini kullandı.

    "BAŞTAN SİYASİ İLKESİZLİK"
    Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrılarına kulak tıkamasına da değindi.

    Ağıralioğlu, "Sandıktan çıkanın kalmasına 'diktatörlük', sandıkta mağlup olduğu halde koltuğu bırakmayana da 'demokratlık' payesi vererek siyasi mücadele yapıyorsunuz, baştan mağlubiyet psikolojisi bu, baştan siyasi ilkesizlik bu" dedi.

        3 GÜNDE 30 YILLIK KÜFRETTİLER'
        Ağıralioğlu, Akşener'in masadan kalktığı sürece de vurgu yaptı.

        Ağıralioğlu, "Masadan kalkıldığı o 3 gün bize 30 yıllık küfür ettiler. Sizin iradeniz hilafına konuşanlara bu kadar hakaret edebildiğinize göre, siz sizin gibi düşünmeyenlerin canını okuyacaksınız demektir. Siz aslında iktidarı tenkit ederken kendinizi görüyorsunuz, iktidar ayna gibi oluyor galiba. O sövdüğünüz insanlar sizsiniz." diye konuştu.

        PARTİ Mİ KURUYOR?
        Ağıralioğlu'nun bundan sonraki süreçte kendisine nasıl bir yol çizeceği büyük merak konusuyken en yakınındaki isim İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik'in bir süre önce yaptığı paylaşım Ankara kulislerini hareketlendirmişti.

        Fahri Bozgeyik, "Parti kur, oy verelim diyenler hazır mı?" ifadesini kullandı.

            TAKVİM.COM.TR YAKIN ÇEVRESİNE SORDU
            Takvim.com.tr olarak Yavuz Ağıralioğlu'nun yakın çevresini arayıp, kulislerde konuşulanları sorduk. Ağıralioğlu'nun bir parti kurma hazırlığında olduğunu aktaran yakın çevresindeki isimler, partinin ana hareketinin milliyetçilik olduğunu toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir oluşum planladıklarını söyledi.

            YAVUZ AĞIRALİOĞLU NE ZAMAN PARTİ KURACAK?
            Uzun yıllardır Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte her sürece şahit olan isimlere en çok merak edilen 'ne zaman?' sorusunu yönelttiğimizde Yavuz Ağıralioğlu'nun "Memleketin kimseye yancı olmayan, seçmenini kandırmayan, iktidarın da muhalefetin de doğrusuna doğru yanlışına yanlış diyebilen ciddi bir muhalefete ihtiyacı var" dediğini belirtilerek en geç yerel seçimler sonrasına kadar yeni partinin ilan edileceğini bildirdi.

            Ağıralioğlu'na yakın ekip partinin henüz kurulmadan anketlerde önemli bir destek yakaladığı sözlerine ekledi.
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