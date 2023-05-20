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    Yavuz Ağıralioğlu 7'li koalisyonu kevgire çevirdi! Bir Kılıçdaroğlu'na bir Akşener'e bir İmamoğlu'na... "Bu millet size güvenmez" mesajı

    14 Mayıs sonrası "Milletini duyanlar, milletinin desteğine mazhar olurlar!" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba bir çıkış daha geldi. 7'li koalisyonun söylem ve eylem çelişkisine dikkat çeken Ağıralioğlu, "14 Mayıs için bu kadar dedikleriniz tutmadı. Şimdi 28 Mayıs için diyorsunuz ki 'Bize güvenir misiniz?' Oldu!" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Ağıralioğlu, Engin Altay'a da "Kimin kulağının çekildiğini gördünüz" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun eğreti milliyetçiliğini değerlendiren Ağıralioğlu, "Allah’tan seçim iki tur. Üçüncü tur olsa Kemal Kılıçdaroğlu elinde halifelik bayrağıyla İslam İşbirliği Teşkilatı’na gidecek" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Yavuz Ağıralioğlu 7’li koalisyonu kevgire çevirdi!

    Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak %49.52 oranını yakaladı.

    50+1 KURALINDAN ÖTÜRÜ İKİNCİ TUR
    Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı. Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...



    Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP adına tam anlamıyla hüsranla sonuçlandı.

    CHP oy oranları beklentileri karşılamayan küçük ortaklarına tam 39 sandalye kaptırdı. Bu durum parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.




    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

    7'li koalisyonun söylem ve eylem çelişkisine dikkat çeken Ağıralioğlu, "14 Mayıs için bu kadar dedikleriniz tutmadı. Şimdi 28 Mayıs için diyorsunuz ki 'Bize güvenir misiniz?' Oldu!" şeklinde konuştu.



        Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunmayı da ihmal etmedi;

        İlk turda kazanacağız" dediniz tutmadı. "%58 ile alırız, Tayyip Bey 42 ile mağlup olur" dediniz tutmadı. "Parlamento çoğunluğunu alırız" dediniz tutmadı.

        "Birinci parti oluruz, başbakan oluruz" dediniz tutmadı. "300'ü geçeriz" dediniz tutmadı. "İkinci turda bombalar patlar, 'power bank'leri hazır tutun elektrikleri kesecekler. Sahaya inecekler bizi kurşunlayacaklar" dediniz tutmadı.

        "Oylarımız çalındı" dediniz tutmadı. Ya hu seçimleirn nihayete ermesine 2 saat kala 'kazandık' dediniz tutmadı.


        BAY BAY KEMAL'İN RÖNTGENİNİ ÇEKTİ: "SEÇİMDE ÜÇÜNCÜ TUR OLSA ELİNE HALİFELİK BAYRAĞINI ALIR"
        Öte yandan Ağıralioğlu HDPKK ile iş tutup Kandil'in övgüsüne mazhar olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci tura kalması sonrası verdiği 'milliyetçilik pozlarını şu ifadelerler yorumladı;

        "Allah'tan seçim iki tur. Üçüncü tur olsa Kemal Kılıçdaroğlu elinde halifelik bayrağıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'na gidecek"

        CHP'Lİ ENGİN ALTAY: "KULAĞINI ÇEKİN"
        Ağıralioğlu'nun gündeminde CHP'li Engin Altay da var idi...

        Bilindiği üzere Altay ve Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden bir münakaşa yaşamış, bunun sonucu olarak Engin Altay'dan "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz" çıkışı gelmişti.

        YAVUZ AĞIRALİOĞLU: "KİMİN KULAĞININ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRDÜNÜZ"
        Yavuz Ağıralioğlu, Engin Altay'a 14 Mayıs sonrası ortaya çıkan tabloyu işaret ederek, "Kimin kulağının çekildiğini gördünüz" yanıtını verdi.
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            PKK/PYD elebaşından Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği
            Haberler Güncel Yavuz Ağıralioğlu 7'li koalisyonu kevgire çevirdi! Bir Kılıçdaroğlu'na bir Akşener'e bir İmamoğlu'na... "Bu millet size güvenmez" mesajı
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