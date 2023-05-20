Yavuz Ağıralioğlu 7'li koalisyonu kevgire çevirdi! Bir Kılıçdaroğlu'na bir Akşener'e bir İmamoğlu'na... "Bu millet size güvenmez" mesajı

CHP'Lİ ENGİN ALTAY: "KULAĞINI ÇEKİN"

Ağıralioğlu'nun gündeminde CHP'li Engin Altay da var idi...



Bilindiği üzere Altay ve Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden bir münakaşa yaşamış, bunun sonucu olarak Engin Altay'dan "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker, başkası çekmez. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz" çıkışı gelmişti.



YAVUZ AĞIRALİOĞLU: "KİMİN KULAĞININ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRDÜNÜZ"

Yavuz Ağıralioğlu, Engin Altay'a 14 Mayıs sonrası ortaya çıkan tabloyu işaret ederek, "Kimin kulağının çekildiğini gördünüz" yanıtını verdi.