2024 YKS TYT AYT SINAV TARİHLERİ! Seneye yapılacak YKS tarihi belli oldu mu? YKS 2024 ne zaman?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. ÖSYM tarafından belirlenecek takvime göre 2024 YKS tarihi belli olacak. 2023 yılında 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından öğrenciler seneye yapılacak olan YKS 2024 tarihi için detayları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YKS 2024 tarihi ne zaman? YKS 2024 sınavı belli oldu mu? İşte detaylar...