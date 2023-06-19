2024 YKS TYT AYT SINAV TARİHLERİ! Seneye yapılacak YKS tarihi belli oldu mu? YKS 2024 ne zaman?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. ÖSYM tarafından belirlenecek takvime göre 2024 YKS tarihi belli olacak. 2023 yılında 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından öğrenciler seneye yapılacak olan YKS 2024 tarihi için detayları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YKS 2024 tarihi ne zaman? YKS 2024 sınavı belli oldu mu? İşte detaylar...
2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM 2024 sınav takvimini henüz açıklamadı. Ancak YKS sınavının genellikle Haziran ayının 2. haftasından sonra yapıldığı göz önüne alınırsa YKS 2024 sınavının tahmini olarak 22-23 haziran 2024 yılında yapılması bekleniyor. 2024 ÖSYM takvimi ile YKS 2024 sınav tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacak.
YKS (TYT-AYT) SORU DAĞILIMLARI
TYT SORU DAĞILIMI
TÜRKÇE : 40 soru
MATEMATİK : 40 soru
SOSYAL BİLİMLER
TARİH : 5 soru
COĞRAFYA : 5 soru
FELSEFE : 5 soru
DİN KÜLTÜRÜ : 5 soru