17 Haziran TYT TÜRKÇE SORU VE CEVAPLARI 2023! TYT üniversite Türkçe soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Soru ve cevap anahtarları, genellikle sınavdan bir gün sonra veya oturumların tamamlanmasından hemen sonra yayınlanıyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmadı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döken adaylar, heyecanla sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek. Bu tarihte, adaylar sonuçlara erişim sağlayarak performanslarını değerlendirebilecekler.

ÖSYM'nin sonuç sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinde yayınlanacak olan YKS sonuçları, 20 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması planlanıyor. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla bu web adresine giriş yaparak kendi sonuçlarına ulaşabilecekler.