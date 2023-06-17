17 Haziran TYT TÜRKÇE SORU VE CEVAPLARI 2023! TYT üniversite Türkçe soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YKS'nin ilk oturumu TYT bugün milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı ve üniversiteye giriş için büyük öneme sahip olan bir sınav. Adaylar, sınav sonrası genellikle YKS'nin kolay mı yoksa zor mu olduğunu merak ediyor. Peki, YKS Türkçe zor muydu, kolay mıydı? YKS 2023 TYT Türkçe soruları nasıldı, zor mu, kolay mı? İşte detaylar!
YKS TÜRKÇE ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Adayların çoğu sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda Türkçe sorularının biraz zor olduğunu ifade ediyor.
İşte o yorumlardan bazıları: