YKS baraj kalktı mı? 2023 TYT baraj puanı var mı? YKS TYT'den en az kaç puan almak gerekir?

YKS TYT'DEN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Adayların tercih yapabilmeleri için TYT sınavında Matematik veya Türkçe testlerinden yarım net yapmaları yeterli olacak. Öğrenciler bu testlerden yarım net yaparak tercih hakkı elde edebilecek.

Ayrıca, TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl boyunca geçerli olacak. Bu durum öğrencilere TYT puanlarını daha uzun süre kullanabilme imkanı sunuyor.