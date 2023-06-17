Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği YKS bugün milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar YKS ile ilgili merak edilen konular araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YKS baraj kalktı mı? 2023 TYT baraj puanı var mı? YKS TYT'den en az kaç puan almak gerekir? İşte detaylar!
YKS BARAJ KALKTI MI?
ÖSYM 2022 yılında ön lisans ve lisans programlarının tercihinde önemli bir değişiklik yaptı. TYT ve AYT için belirlenen 150 ve 180 olan baraj puanlarını kaldırdı.
Bu değişiklikle birlikte TYT'den alınan puan artık AYT'ye girişi etkilemeyecek.
YKS TYT'DEN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?
Adayların tercih yapabilmeleri için TYT sınavında Matematik veya Türkçe testlerinden yarım net yapmaları yeterli olacak. Öğrenciler bu testlerden yarım net yaparak tercih hakkı elde edebilecek.
Ayrıca, TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl boyunca geçerli olacak. Bu durum öğrencilere TYT puanlarını daha uzun süre kullanabilme imkanı sunuyor.