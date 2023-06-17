YKS kolay mıydı zor muydu? YKS TYT 2023 öğrenci yorumları Twitter! Matematik, tarih, kimya, din, biyoloji, Türkçe, fizik, sosyal bilimler soruları nasıldı?

Her yıl ÖSYM tarafından hazırlanan YKS genellikle sınavın her oturumunda çeşitli zorluk seviyelerinde sorular içeriyor. Bu kapsamda özellikle sınav sonrası sınavın zor olup olmadığını merak ederek sosyal medya üzerinden yapılan yorumları okuyor. Adaylar sınav sonrası genellikle YKS'nin kolay mı yoksa zor mu olduğunu merak ediyor. Peki, YKS kolay mıydı zor muydu? YKS TYT 2023 Twitter öğrenci yorumları nasıl? Matematik, tarih, kimya, din, biyoloji, Türkçe, fizik, sosyal bilimler soruları nasıldı? İşte detaylar!