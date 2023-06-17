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    • Haberler
    • 17.06.2023 08:31
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    • 17.06.2023 08:48
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    CHP'deki 'sır' isimlerinden yeni yol haritasına: Dikkat çeken atama 'Namık Tan'

    Seçimlerden hezimetle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk savaşları başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yerini korumak adına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Özgür Özel, Gürsel Tekin gibi isimlerle mücadele veriyor. Kılıçadroğlu değişim talpelerini karşılamak adına önce parti MYLK'sını değiştirdi. Ardından bütün danışmanlarına kapıyı gösterdi. Eski danışmaların profili yeni döneme ışık tutuyor. Ünal Çeviköz yerine atanan eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın atanması dikkatlerden kaçmadı. Yeni dönemin isimlerine dair güçlü bir ip ucu olan bu atamanın kadroların oluşturulmasında katkısı olacağı belirtiliyor. Yaşanman değişimi köşesine taşıyan Sabah gaztesi yazarı Mahmut Övür, eski kadronun değişime ve 'sır' dolu muhtemel yeni isimlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

    takvim.com.tr
    CHP’deki ’sır’ isimlerinden yeni yol haritasına

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir hezimete uğradı. Mevcut koltuğundan olma kaygısına kapılan Kılıçdaroğlu, önemli hamlelere girişti. MYK'yı değiştiren Kılıçdaroğlu, bununla yetinmeyerek danışmanlarının tamamının görevine son verdi.

    DİKKAT ÇEKEN İSİM: NAMIK TAN
    CHP'de yaşanan sancılı değişimi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, eski Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün yerine atanan eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'a dikkat çekti. Övür, gelen yenilgiyi görmedikleri için eski danışmanlarına büyük öfke duyduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'nun, bu tavrının Kurultay'a yansıyacağını yazdı. Övür, bir önceki dönemde danışman kadrosunda bulunan 'sır'lı isimlerin yeni dönemin de şfiresini vereceğini belirtti.

    Övür'ün yazısında önemli bölümler şu şekilde:
    Ankara siyasetinin derinliklerini iyi bilen bir dostum; CHP'de olup bitenleri konuşurken, sözü sır danışmanlara getirip şöyle diyordu:
    "Artık onların dönemi bitti, yeni bir isim var: Namık Tan. Bugün Kılıçdaroğlu ne yapıyorsa ve CHP'de ne oluyorsa onun bilgisi dâhilinde oluyor. Onu izlemekte fayda var."

    Öyle mi değil mi doğrusu bilmiyorum ama eski Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün seçim öncesi gözden düşüşüyle eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın devreye girmesi ve CHP'den milletvekili adayı olması arasında bir paralellik var.

        İkisi de ABD yanlısı siyasi çıkışlarıyla bilinmelerine rağmen birinin yükselmesi, diğerinin dışlanması sadece bir görev değişimi mi yoksa arkasında bambaşka bir "sır" mı var onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz.

        'SIR'LI ADAMLARIN KATKISI
        Gerçi bu tür "sır"lı adamların CHP'ye ne kattığını görünce yenilerinin de pek farklı olmayacağını söylemek abartı olmaz.

        Aslında bu geleceği önceki gün kamuoyunu şoke eden 80 civarında danışmanını toptan görevden alması da gösterdi. Onca danışmana rağmen kimse "kaybedebiliriz" uyarısı yapmamış, tam aksine "Geliyor, gelmekte olan" diyerek Kılıçdaroğlu'nu göklere çıkarmışlardı.

            Sağdan, soldan, ülkücü ve "Kürtçü" diye sunulan o danışmanlar arasında, geçmişte FETÖ'den hüküm giyen Fatih Gürsul gibi isimler bile vardı.

            Her biri de kendi alanında iddialıydı. Partili Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz gibi birkaç ismi bir yana bırakırsak, o danışman ve başdanışmanlar arasında birkaç kez yazdığım için partinin sır katı olarak nitelenen 14'üncü kat mukimlerinden Rasim Bölücek ve MOSSAD Recep lakaplı Recep Beşenk ilk dikkatimi çekenlerden.

            Diğerleri arasında da eski Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Kubat, araştırmacı İbrahim Uslu, Nuşirevan Elçi, Hacer Foggo, son dönemde büyük bir sunumla Türkiye'ye tanıtılan Daren Acemoğlu ve Jeremy Rifkin gibi isimler vardı.

                KILIÇDAROĞLU'NUN ÖFKESİ
                Doğrusu CHP ve Kılıçdaroğlu danışmansız mı kaldı yoksa yerlerine yenileri mi atanacak belli değil. Belli olan tek şey; Kılıçdaroğlu'nun bunca danışmana, parti yönetimine rağmen "yenilgiyi" kimsenin görmemesine, seçim sonrası da kendisinin tek "suçlu" ilan edilmesine çok öfkelendiği gerçeğidir.

                Bu öfkenin kurultay sürecinde de devam edeceği söyleniyor.

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                Vermem seni ellere
                Haberler Haberler CHP'deki 'sır' isimlerinden yeni yol haritasına: Dikkat çeken atama 'Namık Tan'
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