CHP'deki 'sır' isimlerinden yeni yol haritasına: Dikkat çeken atama 'Namık Tan'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir hezimete uğradı. Mevcut koltuğundan olma kaygısına kapılan Kılıçdaroğlu, önemli hamlelere girişti. MYK'yı değiştiren Kılıçdaroğlu, bununla yetinmeyerek danışmanlarının tamamının görevine son verdi.
DİKKAT ÇEKEN İSİM: NAMIK TAN
CHP'de yaşanan sancılı değişimi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, eski Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün yerine atanan eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'a dikkat çekti. Övür, gelen yenilgiyi görmedikleri için eski danışmanlarına büyük öfke duyduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'nun, bu tavrının Kurultay'a yansıyacağını yazdı. Övür, bir önceki dönemde danışman kadrosunda bulunan 'sır'lı isimlerin yeni dönemin de şfiresini vereceğini belirtti.
Övür'ün yazısında önemli bölümler şu şekilde:
Ankara siyasetinin derinliklerini iyi bilen bir dostum; CHP'de olup bitenleri konuşurken, sözü sır danışmanlara getirip şöyle diyordu:
"Artık onların dönemi bitti, yeni bir isim var: Namık Tan. Bugün Kılıçdaroğlu ne yapıyorsa ve CHP'de ne oluyorsa onun bilgisi dâhilinde oluyor. Onu izlemekte fayda var."
Öyle mi değil mi doğrusu bilmiyorum ama eski Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün seçim öncesi gözden düşüşüyle eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın devreye girmesi ve CHP'den milletvekili adayı olması arasında bir paralellik var.