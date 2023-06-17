CHP'deki 'sır' isimlerinden yeni yol haritasına: Dikkat çeken atama 'Namık Tan'

Her biri de kendi alanında iddialıydı. Partili Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz gibi birkaç ismi bir yana bırakırsak, o danışman ve başdanışmanlar arasında birkaç kez yazdığım için partinin sır katı olarak nitelenen 14'üncü kat mukimlerinden Rasim Bölücek ve MOSSAD Recep lakaplı Recep Beşenk ilk dikkatimi çekenlerden.