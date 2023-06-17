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    • 17.06.2023 09:40
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    Son dakika: FETÖ'ye “Gazi Turgut Arslan“ operasyonu: 28 gözaltı

    Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve “Gazi Turgut Arslan“ adı verilen operasyonun, örgütün güncel yapılanmasına ve finans desteği sağlayanlara yönelik yürütüldüğü, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildiği belirtildi.

    takvim.com.tr
    “Gazi Turgut Arslan“ operasyonu: 28 gözaltı

    Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ildeki 33 adrese düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

    YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
    İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.

    İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi 1 dolar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, adreslerinde bulunmayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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