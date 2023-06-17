YKS sönmüş kireç formülü sorusu cevabı! Kireç taşı formülü, sönmüş kireç, sönmemiş kireç sorusu nedir?

YKS SORU CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar için merakla beklenen soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

17-18 Haziran 2023 tarihli TYT, AYT ve YDT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Adaylar, bu web sitesini ziyaret ederek soru kitapçıklarına ve ilgili cevap anahtarlarına ulaşabilecek.

Soru ve cevap anahtarları, genellikle sınavdan bir gün sonra veya oturumların tamamlanmasından hemen sonra yayınlanıyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmadı.