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    • 17.06.2023 15:12
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    • 17.06.2023 16:07
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    TYT hangi sorular iptal edilecek? YKS 2023 iptal edilen soru var mı? Tartışmalar başladı! Mona Rosa, Eyfel Kulesi, Maskelenmiş depresyon...

    YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci sınav bitiminin ardından soruları tartışmaya başladı. TYT sınavından çıkan adaylar Mona Rosa, Eyfel Kulesi, maskelenmiş depresyon soruları için detayları merak ediyor. Öğrenciler, özellikle Türkçe ve Sosyal sorularının zorluğundan bahsederken bazı sorular sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında "YKS TYT 2023 iptal edilen soru var mı?" sorusu yer aldı. Peki, YKS 2023 iptal edilen soru var mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YKS 2023 iptal edilen soru var mı?

    YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci TYT oturumunu bugün tamamladı. Türkçe ve Sosyal sorularının zorlayıcı olduğu belirtilirken bazı sorular en çok tartışılanlar arasında bulunuyor. Bu nedenle "TYT iptal edilen soru var mı?" en sık aratılanlar arasında yer aldı. Peki, YKS'de hangi sorular iptal edildi? TYT 2023 iptal edilen soru var mı? İşte detaylar...

    YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

    Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi.

    Türkçe sorularının oldukça zor olduğunu belirten adaylar sınav bitiminin ardından birçok soruyu tartışmaya açtı. Türkçe sorularından 'Mona Rosa, maskelenmiş depresyon, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman, masanın üzerindeki kahve fincanı, Eyfel Kulesi sorularının sosyal medyada gündem olmasıyla bu soruların iptal olup olmayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada oldukça tartışılan soruların bazılarının iptal edilmesi bekleniyor.

    Konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

    YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?

    2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı.

    2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.

        SORU İPTALİNDE PUAN NASIL HESAPLANIR?

        6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin; Maddenin yasalaşması halinde, iptaline karar verilen soruların herkes için doğru kabul edilmesi uygulaması terk edilecek, iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenecektir.

        İŞTE SINAV İÇİN GELEN YORUMLAR

        EYFEL KULESİ SORUSU KAFA KARIŞTIRDI!

        Alya Karataş: Eğitime 2 yıl ara vermeme rağmen soruların çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Matematik beklediğimden basitti. Türkçe testinde Eifel Kulesi ile ilgili iki soru vardı o kafamı çok karıştırdı. Bir tek ondan emin değilim beklediğimden çok soru yanıtladım.

        Leyla Tekin: Sorular çalışana kolaydı, ben çalışmıştım. Özellikle Türkçe ve sosyal bilimlerde hiç zorlanmadım. Matematik biraz zorladı.

        Esra Öztürk: İlk kez girdim. Türkçe ve sosyalde zorlanmadım. Sınavın güzel geçtiğini düşünüyorum.

        PARAGRAFLAR ÇOK UZUNDU

        Enis Kumcuoğlu: Sınava 5'inci girişim ve çok zordu. Sadece birinci dönem konularından gelmesi çok yeterli olmadı. Sanırım bu kez de olamayacak.

        Burak Alptekin: Soruları kolay bekliyordum ama benim için zorlayıcıydı. Matematik ve Fen yapmadım Türkçe paragrafları çok uzundu. Oku oku bitmedi.

            EYFEL KULESİ SORUSUNU SORMASALAR MEMNUN OLURDUM

            Doğukan Özsoy: Sınav beklediğimden iyi geçti Türkçe zor ve uzundu matematik kolaydı. Türkçe testinde 20 ve 30 arası inanılmaz zordu. Eyfel Kulesi ile ilgili soruyu sormasalar çok mutlu olurdum. Fen'de epey boş bıraktım zamanım yetmedi onun dışında güzel geçti. Dışarıdan biraz gürültü duyduk ve bu dikkatimi dağıttı.

            SORULAR HEP İKİ ŞIK ARASINDA BIRAKTI

            Deniz Hacısalihoğlu: Sorular hep iki şık arasında bırakacak şekildeydi. Din Kültürü testinin kolay olmasını bekliyordum ama orada da seçenekler çok kafa karıştırıcıydı. Genel olarak çok boş bırakmadım sınavım iyi geçti.
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            Haberler Eğitim TYT hangi sorular iptal edilecek? YKS 2023 iptal edilen soru var mı? Tartışmalar başladı! Mona Rosa, Eyfel Kulesi, Maskelenmiş depresyon...
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