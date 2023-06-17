TYT hangi sorular iptal edilecek? YKS 2023 iptal edilen soru var mı? Tartışmalar başladı! Mona Rosa, Eyfel Kulesi, Maskelenmiş depresyon...

YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi.

Türkçe sorularının oldukça zor olduğunu belirten adaylar sınav bitiminin ardından birçok soruyu tartışmaya açtı. Türkçe sorularından 'Mona Rosa, maskelenmiş depresyon, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman, masanın üzerindeki kahve fincanı, Eyfel Kulesi sorularının sosyal medyada gündem olmasıyla bu soruların iptal olup olmayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada oldukça tartışılan soruların bazılarının iptal edilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.