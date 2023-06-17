TYT hangi sorular iptal edilecek? YKS 2023 iptal edilen soru var mı? Tartışmalar başladı! Mona Rosa, Eyfel Kulesi, Maskelenmiş depresyon...

YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci TYT oturumunu bugün tamamladı. Türkçe ve Sosyal sorularının zorlayıcı olduğu belirtilirken bazı sorular en çok tartışılanlar arasında bulunuyor. Bu nedenle "TYT iptal edilen soru var mı?" en sık aratılanlar arasında yer aldı. Peki, YKS'de hangi sorular iptal edildi? TYT 2023 iptal edilen soru var mı? İşte detaylar...
YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?
Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi.
Türkçe sorularının oldukça zor olduğunu belirten adaylar sınav bitiminin ardından birçok soruyu tartışmaya açtı. Türkçe sorularından 'Mona Rosa, maskelenmiş depresyon, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman, masanın üzerindeki kahve fincanı, Eyfel Kulesi sorularının sosyal medyada gündem olmasıyla bu soruların iptal olup olmayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada oldukça tartışılan soruların bazılarının iptal edilmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
YKS GEÇTİĞİMİZ YILLARDA İPTAL EDİLEN SORU OLDU MU?
2022, 2021 ve 2020 YKS'de, üç oturumda uygulanan testlerde iptal edilen soru olmadı.
2019 yılında ise TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapıldı.