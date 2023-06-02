CHP'li İBB Feshane’deki restorasyonu yıllardır bitiremedi! İmamoğlu kişisel tanıtıma milyonları aktardı hizmette sınıfta kaldı

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Feshane hala kapalı! Fes üretimi için 1833 yılında inşa edilen Feshane 2018 yılında Tasavvuf Müzesi'ne dönüştürülmek üzere tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecine girdi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yönetime gelmesinin ardından 4 yıl geçmesine rağmen Feshane'nin ne zaman açılacağı beli değil.
MAHİR POLAT: '1 YIL İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ'
İstanbul'un kültür sanat tarihi açısından da önemli bir yer tutan Feshane'nin restorasyona ilişkin İBB Kültür Varlıkları'ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabı üzerinden 23 Ekim 2021 tarihinde, "Tarihi Feshane binalarının restorasyonunu 1 yıl içinde tamamlayacağız. Bugün İBB Miras olarak şantiye incelemesindeydik. Müze Gazhane gibi Haliç kenarında, tarihle iç içe çok güçlü bir kültür, sanat, müze ve yaşam havzası geliyor. Çalışmalara hızla devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.
'2022 SONBAHARINDA AÇILACAK'
Tarihler 3 Ocak 2022'yi gösterdiğinde ise Feshane'deki çalışmaları inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman açılacak sorusuna karşılık Mahir Polat, "Şu an bizim öngörümüz sonbaharda burayı açmak üzere. Yazın büyük oranda bitiriyoruz" ifadelerine yer verdi.