CHP'li İBB Feshane’deki restorasyonu yıllardır bitiremedi! İmamoğlu kişisel tanıtıma milyonları aktardı hizmette sınıfta kaldı

Öte yandan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayın programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bilgiler aktardı. Rakamlarla gerçekleri tek tek açıklayan Göksu, İmamoğlu'nun İstanbul'un en önemli sorunu olarak görülen deprem için kenti dayanıklı hale getirmek yerine bütçeyi reklam giderlerine aktarıldığıni dile getirdi.

"İBB BORÇLANAMAZ HALE GELDİ"

İBB'nin tarihinde ilk kez borçlanamaz hale geldiğini kaydeden Göksu, "Artık müteahhitlere borçlarını ödeyemediği için, müteahhitler tarafından arsaları haciz ve ipotek yoluyla satılır belediye haline geldi. Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek" dedi.