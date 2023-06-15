Fethiye, Alanya il mi olacak? Hangi ilçeler il olacak? 2023 Fethiye, Alanya ne zaman il oluyor?

FETHİYE VE ALANYA İL Mİ OLACAK?

Alanya başta olmak üzere Fethiye ilçesinin de bu kriterlere büyük oranda uyum sağladığı görülüyor. Bu nedenle vatandaşlar Fethiye ve Alanya için heyecanla gelecek haberi bekliyor.

Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmelerden takvim.com.tr üzerinden anında haberdar olabilirsiniz.

25 İLÇEDE BEKLENTİ VAR

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek; İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş'in aralarında olduğu 24-25 ilçenin olduğu belirtiliyor.