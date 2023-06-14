CHP'li İBB'de değişmeyen manzara: Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığa gelmesinin ardından yandaşlara ihaleler ve liyakatsiz atamalar nedeniyle İETT kaza, yangın ve arızalarla anılır oldu. Dün akşam saatlerinde de meydana gelen kazada olası bir faciadan kıl payı dönüldü.

BAĞLANTI YOLUNA DÜŞTÜ

Başakşehir'de karşı şeride geçip bariyerlere çarparak bağlantı yoluna düşen İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı.