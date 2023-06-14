CHP'li İBB'de değişmeyen manzara: Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü

İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığa gelmesinin ardından yandaşlara ihaleler ve liyakatsiz atamalar nedeniyle İETT kaza, yangın ve arızalarla anılır oldu. Dün akşam saatlerinde de meydana gelen kazada olası bir faciadan kıl payı dönüldü.
BAĞLANTI YOLUNA DÜŞTÜ
Başakşehir'de karşı şeride geçip bariyerlere çarparak bağlantı yoluna düşen İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda İkitelli istikametine giden boş İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüs, yaklaşık 10 metre aşağıdaki bağlantı yoluna düştü.