Son dakika Galatasaray transfer haberleri! 15 Haziran 2023 Galatasaray transferleri! Yıldız isim geliyor...

HAZİRAN SONUNA KADAR FATURA 400 MİLYON TL

Sarı-kırmızılı yönetimi zorlu bir ay sonu bekliyor. Haziran bitimine kadar futbolcu alacakları, transfer taksitleri ve geçmiş borçlarla birlikte 15 milyon Euro'luk bir fatura var.

Eski teknik direktör Domenec Torrent ve ekibine, tek taraflı fesih nedeniyle kazandıkları dava sonrasında 2.6 milyon Euro ödenecek. Pulgar'ın başını çektiği eski oyuncular da FIFA'ya taşıdıkları davaları kazandı.