Başkan Erdoğan’dan asgari ücret ve memura 22 bin lira maaş açıklaması! Kim ne kadar alacak? Asgari ücrete ara zam yüzde kaç olur? İşte meslek meslek zamlı maaşlar ve formüller

Konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap veren Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti.

İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın açıklaması:

SORU: (Nermin Yurteri – Ntv) Kazandığınız seçim zaferiyle büyük ölçüde yenilenmiş bir Meclis grubu ve yepyeni bir kabineyle 'Türkiye Yüzyılı' olarak nitelendirdiğiniz yeni bir yolculuğa başladınız. Bu dönem için tıpkı diğer dönemlerde olduğu gibi, özellikle ekonomide ve dış politikada atacağınız adımlar merakla bekleniyor. Sayın Şimşek'i ekonominin başına getirerek önemli bir adım attınız, ekonomi politikalarında bu yeni dönemde öncelikler neler olacak? Asgari ücretle ilgili bir beklenti var, onunla ilgili toplantılar yapılıyor, kafanızda net bir rakam var mı? Bir de en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak demiştiniz, temmuz ayı itibarıyla bu gerçekleşecek mi? Bize biraz ekonomi yönetiminin yeni dönemine ilişkin mesajlar, ayrıntılar verir misiniz?