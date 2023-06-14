Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve memura 22 bin lira maaş açıklaması! Kim ne kadar alacak? Asgari ücrete ara zam yüzde kaç olur? İşte meslek meslek zamlı maaşlar ve formüller
Başkan Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete ara zam ve en düşük memur maaşı 22 bin TL hakkında açıklama yapan Erdoğan "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" Peki asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? Memur zammı ile kim ne kadar alacak? Masada hangi formülller var? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, seçim zaferi sonrasında gelenek haline gelen KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerini gerçekleştirdi. Erdoğan, ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ekonomi gündeminde en çok konuşulan konulardan biri asgari ücrete ara zam diğeri ise en düşük memur maaşının 22 bin TL olması. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün toplanırken AK Parti'den memura 22 bin TL maaş için açıklama gelmişti.
Konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap veren Erdoğan, Temmuz ayını işaret etti.
İşte o soru ve Başkan Erdoğan'ın açıklaması:
SORU: (Nermin Yurteri – Ntv) Kazandığınız seçim zaferiyle büyük ölçüde yenilenmiş bir Meclis grubu ve yepyeni bir kabineyle 'Türkiye Yüzyılı' olarak nitelendirdiğiniz yeni bir yolculuğa başladınız. Bu dönem için tıpkı diğer dönemlerde olduğu gibi, özellikle ekonomide ve dış politikada atacağınız adımlar merakla bekleniyor. Sayın Şimşek'i ekonominin başına getirerek önemli bir adım attınız, ekonomi politikalarında bu yeni dönemde öncelikler neler olacak? Asgari ücretle ilgili bir beklenti var, onunla ilgili toplantılar yapılıyor, kafanızda net bir rakam var mı? Bir de en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak demiştiniz, temmuz ayı itibarıyla bu gerçekleşecek mi? Bize biraz ekonomi yönetiminin yeni dönemine ilişkin mesajlar, ayrıntılar verir misiniz?
Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de şüphesiz ki ekonomi her zamanki o güçlendirme beklentisini yine aynen devam ettiriyor. Yani burada ekonomiyi bir kenara koyalım diyemezsiniz. Her ülkenin ilk işi ekonomidir. Ve burada da atılacak olan adımda, özellikle gerek Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki görevi gerek Merkez Bankasındaki değişiklik gerek BDDK'da attığımız adım, bütün bunlarla beraber ekonomiyle ilgisi olan Bakanlarımız yani Ticaret Bakanımızdan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, savunma sanayiine varıncaya kadar hepsi bu işle ilgili.
Tabii ulaştırma önem arz ediyor. Gıda, tarım, hayvancılık en önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü onun üzerinden de bizi vurmaya kalkıyorlar. Biz bunlara prim vermeden altyapı ve üstyapıda bütün çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konularla ilgili olarak bir taraftan da tabii finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bizim bankalar noktasında sıkıntımız yok. Bizim bankacılık sektörümüz zaten güçlüdür. Fakat bütün mesele şimdi finans yönetimini daha güçlü hale getirelim ve finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü de daha aşağı indirelim...