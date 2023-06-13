Son dakika: MHP Grup Toplantısı! Genel Başkan Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

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Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili genel seçim sonucunda milletvekili seçilen siz değerli arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyor, Gazi Meclisimize hoşgeldiniz diyorum. Ülkemize, milletimiz ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum.

- Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bİldiğiniz gibi 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliğinin kesin sonucu 30 Mayıs'ta ilan edilmiştir.

- Türk milleti Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki kabineye inanmış ve onay vermiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerden güçlenerek çıkmıştır. Cumhur ile Cumhuriyet'in kucaklaşması, insan ve toplumun bütünleşmesi yeni yönetim sistemiyle daha da pekişmiştir.

- Türkiye siyasi krizi yıllarını geride bırakmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi seçimden güçlenerek çıktı. Parlamenter sistem hayali suya düştü.