Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 15 Haziran 2023 Fenerbahçe'de son durum ne? Arda Güler'in annesi duyurdu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte 15 Haziran 2023 son durum...
FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YAPTI
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Juventus ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan ve Roma'ya önerilen Juan Cuadrado'ya Fenerbahçe teklifini iletti. 35 yaşına rağmen Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri tarafından düzenli olarak ilk 11'de oynatılan ama sözleşmesi yenilenmeyen Cuadrado'nun gönlünün İspanya Ligi'nde bir takımda forma giymek olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin Juan Cuadrado'ya cazip bir teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği kaydedildi.
Sağ kanatta bek ve açık olarak oynayabilen Juan Cuadrado, Avrupa'da Lecce, Udinese, Fiorentina, Chelsea ve Juventus formaları giydi. Kolombiyalı yıldız, bu sezon 47 resmi maçta oynadı ve 2 gol atıp 4 asist yaptı.
EDIN DZEKO AYRILIK KARARI ALDI
Sky Italia'nın haberine göre Edin Dzeko, Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Haber detayında Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.
FENERBAHÇE 2 YILLIK KONTRAT TEKLİF ETTİ İDDİASI
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyordu. Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik katkı verdi.