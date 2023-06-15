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    • 15.06.2023 08:36
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    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 15 Haziran 2023 Fenerbahçe'de son durum ne? Arda Güler'in annesi duyurdu!

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Bugün itibariyle Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

    takvim.com.tr
    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri!

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte 15 Haziran 2023 son durum...

    FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YAPTI

    Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Juventus ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan ve Roma'ya önerilen Juan Cuadrado'ya Fenerbahçe teklifini iletti. 35 yaşına rağmen Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri tarafından düzenli olarak ilk 11'de oynatılan ama sözleşmesi yenilenmeyen Cuadrado'nun gönlünün İspanya Ligi'nde bir takımda forma giymek olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin Juan Cuadrado'ya cazip bir teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

    Sağ kanatta bek ve açık olarak oynayabilen Juan Cuadrado, Avrupa'da Lecce, Udinese, Fiorentina, Chelsea ve Juventus formaları giydi. Kolombiyalı yıldız, bu sezon 47 resmi maçta oynadı ve 2 gol atıp 4 asist yaptı.

    EDIN DZEKO AYRILIK KARARI ALDI

    Sky Italia'nın haberine göre Edin Dzeko, Inter'den kesin olarak ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Haber detayında Edin Dzeko'nun bu kararını, Fenerbahçe'nin teklifi sonrası verdiği aktarıldı.

    FENERBAHÇE 2 YILLIK KONTRAT TEKLİF ETTİ İDDİASI

    Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki forvete 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia ediliyordu. Edin Dzeko bu sezon Inter formasıyla toplam 52 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik katkı verdi.

        ARDA GÜLER GİDECEK Mİ?

        Arda Güler'in ailesinin, Transfer konusunda tüm kararı oyuncunun kendisine bıraktığı öne sürüldü. Başkan Ali Koç, genç yıldızın en az 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını çok istediğini Güler Ailesi'ne iletti. İddiaya göre Arda'nın anne ve babası, son sözü 18 yaşındaki yıldızın vereceğini ve her kararın arkasında olacaklarını belirtti.

        Newcastle'ın Arda'ya ekonomik anlamda çok daha cazip bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak genç yeteneğe daha fazla forma şansı verip, kendisini geliştirme imkanı sağlayacak kulüp olarak da Ajax görünüyor. Sarı-Lacivertliler transferin gerçekleşmesi halinde en az 20 milyon Euro bonservis geliriyle sonraki satıştan pay bekliyor.

        ANNESİ PAYLAŞTI!

        Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği büyük merak konusu haline gelmişti. Son olarak genç oyuncunun annesi Serap Güler'den sosyal medyada çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

        Serap Güler yaptığı paylaşımda, "Her seçim bir vazgeçiştir." ifadelerini kullandı.

        LIVAKOVC'TEN TRANSFER CEVABI

        Uluslar Ligi karşılaşmaları için Hırvatistan Milli Takımı'nın kampında yer alan Dominik Livakovic, hakkında ortaya atılan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Livakovic, "Dürüst olmak gerekirse, ayrılığım hakkında o kadar çok şey yazıldı ve konuşuldu ki bağışıklık kazandım. Her bilgiyi veya iddiayı yalanlayacak olsaydım gün içinde başka bir şey yapmıyor olurdum. Burada milli takımdayım, tüm dikkatim Uluslar Ligi maçlarında ve konsantrasyonumu hiçbir şeyin bozmasını istemiyorum." açıklamasında bulundu.
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        Haberler Haberler Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! 15 Haziran 2023 Fenerbahçe'de son durum ne? Arda Güler'in annesi duyurdu!
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