CHP'li Aziz Kocaoğlu ve daha sonra Tunç Soyer başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'nin ortağı olduğu AGD Organizasyon adlı şirkete ihale verdiği ve yasa gereği ihale iptal edilmesi gerekirken bile bile firma ile sözleşme imzalandığı belirlendi.

CHP'li belediye emniyetten gelen yazı üzerine adı geçen firmayı yasa gereği değerlendirme dışı bırakıp teminat mektubunu irat olarak kaydetmesi gerekirken ihale işlemine yine de devam etti.

CEZA YİYİNCE EŞİNE DEVRETTİ İHALELERİ ALMAYA DEVAM ETTİ

Saymadi ceza yemesinin ardından şirketi eşi olduğu öğrenilen Dilara Korzay Saymadi'ye devrederek CHP'li belediyeden ihale almaya devam etti.

İşte CHP'den Ahmet Saymadi'ye akan ihaleler ve Saymadi'nin terör söylemleri...

TOPLAM 5 MİLYON 72 BİN 500 TL'LİK KIYAK

Takvim.com.tr verilen ihalenin belgelerine ulaştı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Saymadi'nin şirketi AGD Organizasyon'a toplamda 5 milyon 72 bin 500 TL'lik para akıtıldı.

İşte 2017 Eylül'den 2019 Şubat'a kadar Saymadi'ye verilen ihaleler;

İhale kıyakları 2019 ve 2020 yıllarında da devam etti;





SAYMADİ'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI

CHP'nin ihale verdiği HDP Parti Meclis üyesi ve 2014 Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Ahmet Saymadi 14 Mayıs seçimlerinde HDP/YeşilSol'dan İstanbul milletvekili adayı oldu.

PKK savunucusu Saymadi'nin sosyal medya paylaşımları da skandalar içeriyor...