8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan fark yiyerek 12. yenilgisini karnesine yazdırdı.
Kılıçdaroğlu, istifası beklenirken yaptığı hamlelerle koltuktan kalkmayacağının sinyalini vererek, "Mücadeleye devam edeceğim" dedi.
CHP'NİN HDP'YE İHALE KIYAĞI PATLADI
Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Jahrein takma adını kullanan Ahmet Sonuç kendisine gelen bir ihbarı paylaşarak CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı Ahmet Saymadi'ye ihale verdiğini yazdı.
Sonuç şunları yazdı;
"Ohoo ihbarlar bitmiyor bu ne lan? İzmir Büyükşehir Belediyesi bu elemana zorla ihale vermiş. Yasa gereği terör iltisaklı şahıslara ihale verilemiyor. Emniyet uyarmasına rağmen ihale dışı bırakılmıyor. İhaleyi buna veriyorlar. Sözleşmeyi imzaladıktan 13 gün sonra şirketi karısına devredip para sayıyor paşam. Sonrasında davası sonuçlanıyor 1.5 yıl ceza alıyor. 'Bu ceza siyasi fikrimizi söylememize engel değil' diyor. Düğünlerine katılıp sosyal medyadan tebrik mesajı yayınlayan da @ismailsaymaz. Canım abim benim. Yine çok solcusun!"
Sonuç'un paylaşımında CHP'li İsmail Saymaz'ın da Saymadi'nin düğününe katıldığı görüldü.
TAKVİM.COM.TR İHALE KIYAĞINI DEŞİFRE ETTİ
CHP'nin özellikle 2019 yerel seçimlerinde HDP ile yapılan ortaklık sonucu kazanılan belediyelerde HDP'li isimlere koltuk ve ihale kıyağı çektiği biliniyor.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin HDP'li Ahmet Saymadi'yi ihalelerle beslediğini takvim.com.tr daha önce gündeme getirmişti.
CHP'li Aziz Kocaoğlu ve daha sonra Tunç Soyer başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'nin ortağı olduğu AGD Organizasyon adlı şirkete ihale verdiği ve yasa gereği ihale iptal edilmesi gerekirken bile bile firma ile sözleşme imzalandığı belirlendi.
CHP'li belediye emniyetten gelen yazı üzerine adı geçen firmayı yasa gereği değerlendirme dışı bırakıp teminat mektubunu irat olarak kaydetmesi gerekirken ihale işlemine yine de devam etti.
CEZA YİYİNCE EŞİNE DEVRETTİ İHALELERİ ALMAYA DEVAM ETTİ
Saymadi ceza yemesinin ardından şirketi eşi olduğu öğrenilen Dilara Korzay Saymadi'ye devrederek CHP'li belediyeden ihale almaya devam etti.
İşte CHP'den Ahmet Saymadi'ye akan ihaleler ve Saymadi'nin terör söylemleri...
TOPLAM 5 MİLYON 72 BİN 500 TL'LİK KIYAK
Takvim.com.tr verilen ihalenin belgelerine ulaştı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Saymadi'nin şirketi AGD Organizasyon'a toplamda 5 milyon 72 bin 500 TL'lik para akıtıldı.
İşte 2017 Eylül'den 2019 Şubat'a kadar Saymadi'ye verilen ihaleler;
İhale kıyakları 2019 ve 2020 yıllarında da devam etti;
SAYMADİ'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARI
CHP'nin ihale verdiği HDP Parti Meclis üyesi ve 2014 Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Ahmet Saymadi 14 Mayıs seçimlerinde HDP/YeşilSol'dan İstanbul milletvekili adayı oldu.
PKK savunucusu Saymadi'nin sosyal medya paylaşımları da skandalar içeriyor...