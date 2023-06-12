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    • Haberler
    • 12.06.2023 15:28
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    • 12.06.2023 15:44
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    Bay Bay Kemal'i satan satana! HDPKK'lı Meral Danış Beştaş: Yerel seçimde kendi adayımızı çıkarabiliriz

    Seçimlerde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir hezimete uğradı. Mağlubiyetin ardından Kılıçdaroğlu koltuğunu korumak adına çareler aramaya başlarken; ortakları da tek tek kendisini satmeya başladı. Seçim kampanyası boyunca açıklamalarıyla destek isteyen Kandil, ardından İYİ Parti, DEVA ve Gelecek partileri tek tek eleştirileri sıraladı. Bir yandan da parti içi muhalefetle mücadelesini sürdüren Kılıçdaroğlu, son olarak HDP'nin ihanetine uğradı. HDP'li Meral Danış Beştaş, "Kılıçdaroğlu yüzde 1’lik partilere bakanlık verirken, partimize karşı uzak durdu" derken, partisinin yerel seçimlerde 3 büyükşehirde aday çıkarabileceğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal’i satan satana!

    Seçimlerde 7'li koalisyonun ortak adayı olarak yarışan Kemal Kılıçdaroğlu, ağır yenilginin ardından ortakları, İYİ Parti, Gelecek ve DEVA'nın yanı sıra Kandil ve Pensilvanya tarafından da adeta satıldı. Seçim kampanyasına ilk ziyaretini gerçekleştirdiği ve kapı arkasında kirli bir pazarlık götürdüğü HDP'de artık açıkca Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya başladı.

    PARTİ İÇİ HESAPLAŞMALAR BAŞLADI
    Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. Sandıktan çıkan sonuçlar ise öyle olmadı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte muhalefet cephesi birbirine girdi. CHP ve İyi Parti'de iç hesaplaşmalar yaşanırken, HDP'den de koalisyona eleştiriler gelmeye başladı.

    KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ: BİZE UZAK DURDU
    Son olarak Halk TV'de Sansürsüz adlı programına katılan HDP'li Meral Danış Beştaş, seçim sürecinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir araya gelmemesine yönelik eleştiride bulundu.

        "BİZ OLMASAK O ŞEKİLDE KARŞILANIR MIYDI?"
        Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye karşı mesafeli durduğunu söyleyen Beştaş, "Kürt illerinde Kılıçdaroğlu rekor oy aldı. Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı? Bunlara karşı bir hakkı teslim etmek lazım" dedi.

        "BİZE UZAK DURUŞU TEPKİLERE YOL AÇTI"
        Beştaş konuyla ilgili, "Masada olmamamıza rağmen Kılıçdaroğlu'na oy verelim dedik. Ancak yüzde 1'lik partilere bakanlık verirken, partimize karşı uzak durdu. Bu durum halkımızda ciddi tepkiye yol açtı. Vatandaş bizi eleştiriyor. Kürt illerinde Kılıçdaroğlu rekor oy aldı. Biz olmasak Kılıçdaroğlu bölge illerinde o şekilde karşılanır mıydı? Bunlara karşı bir hakkı teslim etmek lazım" ifadelerini kullandı.

        "YEREL SEÇİMLERDE ADAY ÇIKARABİLİRİZ"
        Beştaş daha sonra 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin konuştu.

        Meral Danış Beştaş, HDP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanlığı için aday çıkarabileceğini söyledi.

            Beştaş, "Tabii ki çıkarabilir. Bu en doğal hakkımız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığımız için muazzam bir eleştiri var." dedi.

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            Bay Bay Kemal’i satan satana!
            Haberler Haberler Bay Bay Kemal'i satan satana! HDPKK'lı Meral Danış Beştaş: Yerel seçimde kendi adayımızı çıkarabiliriz
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