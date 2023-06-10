Shelbourne FC nerenin, hangi ülkenin takımı? Hull City nerenin takımı? Acun Ilıcalı hangi takımı satın aldı?

Acun Ilıcalı, İngiltere'de Hull City'nin ardından Shelbourne FC'nin çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu. Peki, Acun Ilıcalı hangi takımı satın aldı? Shelbourne FC nerenin, hangi ülkenin takımı? Hull City nerenin takımı? İşte detaylar!
SHELBOURNE FC NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Shelbourne FC, İrlanda'nın en üst düzey futbol ligi olan League of Ireland Premier Division'da yer alan bir futbol kulübüdür.
HULL CİTY NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Hull City Association Football Club, Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2022-23 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.